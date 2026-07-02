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Saiba atualizações dos lesionados do Brasil após titular perder treino

Seleção enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

João Grassi
Por
Rayan não preocupa para jogo da Seleção Brasileira contra a Noruega
Rayan não preocupa para jogo da Seleção Brasileira contra a Noruega - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira voltou a treinar nesta quinta-feira, 2, no CT Columbia Park, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, dando sequência à preparação para o duelo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A atividade teve uma ausência entre os titulares: o atacante Rayan.

O técnico Carlo Ancelotti contou com praticamente todo o elenco no trabalho com bola, mas não pôde utilizar Rayan e Lucas Paquetá durante a maior parte da sessão. Na terça-feira, após a classificação diante do Japão, os titulares haviam realizado apenas atividades regenerativas. Já nesta quinta, o grupo voltou a trabalhar normalmente com bola.

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Rayan, que herdou a vaga de Raphinha após a lesão do atacante na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, ficou fora do treino principal por controle de carga, seguindo orientação do departamento médico. Apesar da ausência na atividade coletiva, não há qualquer preocupação em relação à sua presença no jogo contra a Noruega.

Já Raphinha iniciou trabalho específico de transição física, após sofrer o problema que o tirou da sequência da equipe. O atacante do Barcelona foi a campo em momento separado do grupo.

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Paquetá segue em avaliação

Lucas Paquetá também não participou integralmente do treino com o restante do elenco. O meia ainda passa por avaliação física e tem poucas chances de seguir atuando nesta Copa do Mundo, embora permaneça com a delegação nos Estados Unidos.

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h do domingo, 5, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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