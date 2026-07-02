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POLÊMICA

Ex-jogador Romário afirma que Neymar não merece ser titular da Seleção

Tetracampeão do mundo acredita que Carlo Ancelotti encontrou a formação ideal do Brasil

Beatriz Santos
Por
Ex-jogador Romário afirmou que Neymar não merece ser titular da Seleção
Ex-jogador Romário afirmou que Neymar não merece ser titular da Seleção - Foto: Armando Sartorotti e Pablo Porciuncula | AFP

O ex-jogador Romário afirmou que Neymar não merece, neste momento, uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Na avaliação do tetracampeão, Carlo Ancelotti já encontrou a formação ideal da equipe, embora considere que o camisa 10 ainda possa desempenhar um papel importante em situações específicas da competição.

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Durante entrevista à TNT Sports, o ex-atacante disse que o atual time titular deve ser mantido, mas ressaltou que Neymar continua sendo uma peça capaz de fazer diferença dependendo das circunstâncias de cada partida.

"Hoje, o Neymar não tem vaga no time titular da Seleção Brasileira. O time titular é esse aí. Mas é claro que, dependendo do momento e do jogo, o Neymar ainda tem a sua relevância no time", declarou Romário.

Neymar atuou em apenas um jogo da Copa

Até o momento, o camisa 10 participou de apenas uma das quatro partidas disputadas pelo Brasil no Mundial.

Sua única atuação aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela última rodada da fase de grupos. Neymar entrou no segundo tempo quando o resultado já estava praticamente definido.

Já diante do Japão, pelos 16 avos de final, havia expectativa de que o atacante voltasse a campo. No entanto, após Casemiro marcar o gol de empate, Carlo Ancelotti mudou os planos e manteve o jogador no banco durante a vitória brasileira por 2 a 1.

Camisa 10 voltou após quase três anos

Esta é a quarta participação de Neymar em Copas do Mundo. O atacante também segue como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols.

A partida contra a Escócia marcou o retorno do jogador à equipe nacional após quase três anos afastado, período em que enfrentou uma sequência de lesões graves.

Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), contra a Noruega. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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copa do mundo neymar Romário seleção brasileira

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