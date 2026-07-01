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COPA DO MUNDO

EUA perde centroavante, mas elimina Bósnia e segue na Copa do Mundo

Anfitriões superaram expulsão de Balogun e conseguiram classificação às oitavas

João Grassi
Por
EUA 2x0 Bósnia
EUA 2x0 Bósnia - Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Em grande campanha como um dos anfitriões da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos passaram da fase 16-avos de final ao eliminar a Bósnia e Herzegovina. Mesmo jogando parte do jogo com um homem a menos, o time americano venceu a seleção europeia por 2 a 0. O jogo aconteceu no Levi's Stadium, em Santa Clara, California.

Dominante no primeiro tempo, os EUA abriram o placar com Folarin Balogun, aos 45 minutos. A história do jogo, no entanto, mudou aos 19 minutos da segunda etapa quando o árbitro brasileiro Raphael Claus foi ao VAR, voltando com a decisão de expulsar o atacante por falta dura em Muharemović.

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Sem seu artilheiro, os Estados Unidos viram os bósnios crescerem e ocuparem o campo de ataque. Porém, aos 37 minutos do segundo tempo, Malik Tillman cobrou falta com categoria e contou com pequena falha do goleiro Vasilj, que não evitou o segundo gol americano.

Próximo compromisso

Os Estados Unidos agora terão a Bélgica como adversário nas oitavas de final. A partida será na próxima segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle. A má notícia será o desfalque de Balogun, que cumpre suspensão automática.

Expulsão de Balogun
Expulsão de Balogun - Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 2x0 Bósnia e Herzegovina

Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara

Data: 01/07/2026 (quarta)

Horário: 21h

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: CazéTV (YouTube)

Cartões amarelos: Radeljić (Bósnia)

Cartões vermelhos: Balogun (Estados Unidos)

Gols: Balogun e Tillman (Estados Unidos)

Escalações

EUA: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; McKennie (Reyna), Adams e Tillman; Dest (Berhalter), Balogun e Pulisic (Ricardo Pepi). Técnico: Mauricio Pochettino.

Bósnia: Vasilj; Muharemović, Kolašinac (Tabaković), Dedić, Katić (Memić) e Radeljić; Gigović (Bajraktarević) e Šunjić (Tahirović); Demirović, Džeko (Mahmić) e Alajbegović. Técnico: Sergej Barbarez

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