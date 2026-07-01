COPA DO MUNDO
EUA perde centroavante, mas elimina Bósnia e segue na Copa do Mundo
Anfitriões superaram expulsão de Balogun e conseguiram classificação às oitavas
Em grande campanha como um dos anfitriões da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos passaram da fase 16-avos de final ao eliminar a Bósnia e Herzegovina. Mesmo jogando parte do jogo com um homem a menos, o time americano venceu a seleção europeia por 2 a 0. O jogo aconteceu no Levi's Stadium, em Santa Clara, California.
Dominante no primeiro tempo, os EUA abriram o placar com Folarin Balogun, aos 45 minutos. A história do jogo, no entanto, mudou aos 19 minutos da segunda etapa quando o árbitro brasileiro Raphael Claus foi ao VAR, voltando com a decisão de expulsar o atacante por falta dura em Muharemović.
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Sem seu artilheiro, os Estados Unidos viram os bósnios crescerem e ocuparem o campo de ataque. Porém, aos 37 minutos do segundo tempo, Malik Tillman cobrou falta com categoria e contou com pequena falha do goleiro Vasilj, que não evitou o segundo gol americano.
Próximo compromisso
Os Estados Unidos agora terão a Bélgica como adversário nas oitavas de final. A partida será na próxima segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle. A má notícia será o desfalque de Balogun, que cumpre suspensão automática.
FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 2x0 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final
Local: Levi's Stadium, em Santa Clara
Data: 01/07/2026 (quarta)
Horário: 21h
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
VAR: Juan Soto (VEN)
Transmissão: CazéTV (YouTube)
Cartões amarelos: Radeljić (Bósnia)
Cartões vermelhos: Balogun (Estados Unidos)
Gols: Balogun e Tillman (Estados Unidos)
Escalações
EUA: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; McKennie (Reyna), Adams e Tillman; Dest (Berhalter), Balogun e Pulisic (Ricardo Pepi). Técnico: Mauricio Pochettino.
Bósnia: Vasilj; Muharemović, Kolašinac (Tabaković), Dedić, Katić (Memić) e Radeljić; Gigović (Bajraktarević) e Šunjić (Tahirović); Demirović, Džeko (Mahmić) e Alajbegović. Técnico: Sergej Barbarez