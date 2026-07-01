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DEU RUIM?

Virginia adoece e torcedores se preocupam com saúde de Vini Jr

A influenciadora contou detalhes de seu estado de saúde nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Virginia e Vini Jr estão sendo alvo de rumores de reconciliação
Virginia e Vini Jr estão sendo alvo de rumores de reconciliação - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca deixou os torcedores do Brasil preocupados com a saúde do jogador Vini Jr. Faltando cerca de três dias para o jogo do Brasil contra a Noruega, a influenciadora revelou que pegou uma gripe e está doente.

Ex-namorada do atleta, que tem sido alvo de boatos de reconciliação, a loira afirmou que contraiu o vírus dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que estão hospedados com ela em um castelo alugado por Vini nos Estados Unidos.

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“Gente, eu tô com uma gripe! Vocês não estão entendendo a gripe que eu estou. Meu nariz está trancado, tossindo que nem não sei o quê. Assim, peguei essa gripe das crianças, mas está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo incrível”, disse ela.

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Um post compartilhado por Condomínio Maria Fifi (@condominiomariafifi)

A declaração rapidamente viralizou e se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social ‘X’, o antigo Twitter. Internautas afirmaram que o craque da Seleção Brasileira precisa fortalecer sua imunidade para não contrair a mesma doença que a affair.

“Ancelotti precisa dar Benegrip pro Vini Jr, a Virginia tá puro suco do catarro da gripe”, brincou um. “Gente a Virginia vai passar gripe pro Big seven e tem jogo domingo SOCORRO DEEEUSSSSS”, disparou outra.

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vini jr Vini Jr. e Virginia Virginia Fonseca

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