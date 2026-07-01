Virginia adoece e torcedores se preocupam com saúde de Vini Jr

Siga o A TARDE no Google

Virginia Fonseca deixou os torcedores do Brasil preocupados com a saúde do jogador Vini Jr. Faltando cerca de três dias para o jogo do Brasil contra a Noruega, a influenciadora revelou que pegou uma gripe e está doente.

Ex-namorada do atleta, que tem sido alvo de boatos de reconciliação, a loira afirmou que contraiu o vírus dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que estão hospedados com ela em um castelo alugado por Vini nos Estados Unidos.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Gente, eu tô com uma gripe! Vocês não estão entendendo a gripe que eu estou. Meu nariz está trancado, tossindo que nem não sei o quê. Assim, peguei essa gripe das crianças, mas está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo incrível”, disse ela.

A declaração rapidamente viralizou e se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social ‘X’, o antigo Twitter. Internautas afirmaram que o craque da Seleção Brasileira precisa fortalecer sua imunidade para não contrair a mesma doença que a affair.

“Ancelotti precisa dar Benegrip pro Vini Jr, a Virginia tá puro suco do catarro da gripe”, brincou um. “Gente a Virginia vai passar gripe pro Big seven e tem jogo domingo SOCORRO DEEEUSSSSS”, disparou outra.