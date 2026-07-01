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GÊMEOS?

Jogador da Seleção Brasileira é comparado à esposa de Justin Bieber

A semelhança entre o atleta e a modelo virou assunto nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Gabriel Martinelli foi comparado à Hailey Bieber
Gabriel Martinelli foi comparado à Hailey Bieber - Foto: Reprodução | Instagram

O gol salvador de Gabriel Martinelli no jogo do Brasil contra o Japão, na última segunda-feira, 29, trouxe à tona uma semelhança inusitada entre o atleta e uma famosa. Internautas começaram a comparar o jogador de futebol a modelo Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber.

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Um post compartilhado por Justin Bieber (@lilbieber)

A comparação surgiu após o artista compartilhar uma foto de Martinelli em seu perfil do Instagram e segui-lo. Surpresos com a interação, fãs começaram a alegar que Justin gostou do jogador devido a aparência dele, que lembra a da morena.

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“Gente, ele é a cara da Hailey Bieber”, escreveu um usuário da rede social X, o antigo Twitter. “Tem muita gente falando que o Martinelli parece a Hailey, e pior que lembra mesmo, meu Deus. Por isso o Justin segue ele”, brincou outra.

Amizade entre Justin e Martinelli?

Apesar do público ter descoberto recentemente a relação entre Gabriel Martinelli e Justin Bieber, o atleta já é seguido por ele há alguns meses, quando o brasileiro se tornou titular do time europeu Arsenal, o qual o famoso acompanha.

Além do novo queridinho da Seleção Brasileira, Justin também segue outros atletas brasileiros, como Neymar Jr e Gabriel Magalhães, que também atua como titular do Arsenal em Islington, no Norte de Londres, na Inglaterra.

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Tags

Gabriel Martinelli Justin Bieber seleção brasileira

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