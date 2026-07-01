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OI, BOA NOITE!

Joia da Seleção que não perdeu em 2026 vira trunfo na Copa do Mundo

Atacante entrou em campo 21 vezes no ano e ainda não foi derrotado

Lucas Vilas Boas
Por
Rayan comemorando vitória da Seleção Brasileira
Rayan comemorando vitória da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Rayan segue aproveitando cada oportunidade recebida na Seleção Brasileira. Aos 19 anos, o atacante voltou a ser decisivo ao participar da jogada do gol da virada sobre o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e ampliou uma marca impressionante: ele ainda não foi derrotado em 2026.

Somando os compromissos por Vasco, Bournemouth e Seleção Brasileira, o jovem acumula 21 partidas na temporada, com 12 vitórias e nove empates, consolidando um ano de ascensão meteórica tanto no cenário nacional quanto no futebol europeu.

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Ascensão acelerada

Depois de se destacar pelo Vasco e garantir uma transferência para o Bournemouth, da Inglaterra, Rayan também ganhou espaço na equipe comandada por Carlo Ancelotti. A primeira convocação para a Seleção principal aconteceu em março, quando integrou o grupo para os amistosos contra França e Croácia.

A oportunidade de disputar a Copa do Mundo surgiu após a lesão de Estevão. Já durante o torneio, outra baixa abriu espaço para o atacante: Raphinha deixou o duelo contra o Haiti lesionado, e Ancelotti escolheu Rayan para assumir a vaga entre os titulares.

A aposta deu resultado. Contra a Escócia, o jovem recuperou a bola que iniciou a jogada do primeiro gol brasileiro, marcado por Vini Jr. Diante do Japão, voltou a aparecer de forma decisiva ao desarmar o adversário na origem da jogada que terminou com Gabriel Martinelli balançando as redes e garantindo a classificação.

Agradeço ao mister [Ancelotti] por me dar essa oportunidade. A gente trabalha muito para chegar nesse momento e dei conta do recado. Graças a Deus estou podendo contribuir com o time

Rayan

As atuações consistentes fazem com que Rayan ganhe força para permanecer entre os 11 iniciais nas quartas de final. A tendência é que o atacante siga como titular no confronto do próximo domingo, quando o Brasil enfrentará a Noruega por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo.

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Invencibilidade na temporada

O desempenho coletivo também acompanha a boa fase do atacante. Em 2026, Rayan ainda não conheceu uma derrota:

  • Vasco: 1 vitória.
  • Bournemouth: 6 vitórias e 9 empates.
  • Seleção Brasileira: 5 vitórias, sendo duas em amistosos e três na Copa do Mundo.
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