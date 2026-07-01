Ídolo da Alemanha expõe crise e atrito após eliminação para o Paraguai

A eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo no país. Nesta terça-feira, 30, o ex-capitão alemão Lothar Matthäus revelou que o ambiente interno da seleção esteve longe de ser tranquilo durante a campanha encerrada com a derrota para o Paraguai nos pênaltis, pela segunda fase do torneio.

Em entrevista ao jornal Bild, o campeão mundial de 1990 afirmou que desentendimentos entre os próprios jogadores surgiram em razão do tratamento dado às famílias durante a competição, especialmente em relação às viagens para os Estados Unidos.

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"Um jogador ficou irritado com outro porque a mãe de um deles teve permissão para viajar de avião, enquanto a esposa e os filhos de outro puderam ir de avião. Os demais tiveram que viajar em voos comerciais", afirmou.

Matthäus disse ainda que o episódio gerou incômodo dentro da delegação, embora nunca tenha chegado ao conhecimento do público durante o Mundial.

"Tudo isso foi assunto de conversa dentro da equipe. Nunca chegou a ser divulgado na mídia, mas sei que foi um tópico de discussão", completou.

Críticas ao ambiente da seleção

Na avaliação do ex-meio-campista, a Alemanha perdeu o foco esportivo ao longo da Copa. Para Matthäus, a presença frequente dos familiares acabou desviando a atenção do elenco em um momento decisivo da competição.

"No fim das contas, havia muita inquietação, que não transpareceu. Mas, apesar de tudo isso, o foco simplesmente não era esta Copa do Mundo. Era sempre um dia de folga para a família, e mais um dia de folga para a família".

O ídolo alemão também questionou o momento escolhido para a presença dos parentes na concentração.

"Eles (jogadores) nem ficaram duas semanas nos Estados Unidos e todas as famílias deles já estavam lá de novo. Eles podem vir para as quartas de final se o time tiver conquistado alguma coisa", revelou.

Nova decepção em Mundiais

A queda para o Paraguai ampliou a sequência de campanhas abaixo das expectativas da Alemanha em Copas do Mundo. Desde o título conquistado em 2014, no Brasil, a seleção alemã acumula resultados frustrantes: foi eliminada ainda na fase de grupos nas edições de 2018 e 2022 e, em 2026, voltou a se despedir antes das quartas de final, encerrando o torneio logo no primeiro confronto de mata-mata.