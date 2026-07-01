Técnico da Noruega provoca Ancelotti e manda recado para o Brasil

A Noruega já começa a projetar o desafio contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois de assegurar a classificação ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, o ambiente na seleção nórdica foi de confiança, celebração e até provocação amistosa ao técnico Carlo Ancelotti.

No vestiário, o treinador Ståle Solbakken fez um discurso exaltando o feito histórico da equipe, que voltou a disputar um Mundial após 28 anos, e terminou com um recado direcionado ao comandante da Seleção Brasileira.

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Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando Ståle Solbakken

Brasil e Noruega medem forças neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey, em confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Durante a conversa com os atletas, Solbakken destacou o peso da classificação para o futebol norueguês e afirmou que o grupo entrou para a história do país.

"Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais", afirmou o treinador.

Empolgação para enfrentar o Brasil

Entre os jogadores, o clima também é de entusiasmo. Admirador declarado de Neymar, Antonio Nusa afirmou que encara o duelo contra a Seleção como um dos momentos mais especiais da carreira.

"Vai ser incrivelmente divertido poder enfrentar o Brasil, o Neymar e todo o elenco. Agora vamos aproveitar isso aqui. Espero que as pessoas aproveitem também. É absolutamente insano. Será mais uma boa partida", completou.

O atacante também reforçou a confiança da equipe para o mata-mata.

Nós estamos aqui por um motivo, porque nós vencemos e somos bons. Tudo pode acontecer. É um jogo, então com certeza será um bom jogo e que vença o melhor. Ståle Solbakken

Retrospecto anima os noruegueses

Capitão da equipe, Martin Ødegaard lembrou que o confronto entre Noruega e Brasil faz parte da história do futebol do país. Em Copas do Mundo, os europeus venceram os brasileiros por 2 a 1 na fase de grupos de 1998 e mantêm um retrospecto invicto diante da Seleção, com duas vitórias e dois empates em quatro partidas.

"Crescemos ouvindo falar sobre Noruega e Brasil ao longo dos anos, e esse confronto sempre esteve presente no nosso imaginário. Agora, nós mesmos temos essa oportunidade. É fantástico. Não há nada muito maior do que enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo. Estamos ansiosos por isso. No futebol, tudo é possível. Vamos ver se conseguimos dar mais um passo", afirmou o jogador.

O meia do Arsenal também destacou a qualidade do elenco brasileiro e citou os companheiros de clube Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli ao projetar o duelo decisivo.

"Espero um jogo difícil. Eles têm um time muito bom, muitos bons jogadores. Vai ser um teste muito difícil para nós. Sim, jogadores de classe mundial. Eu conheço alguns deles do Arsenal. Eles são grandes jogadores, estou ansioso para vê-los. Esperamos que possamos dar um bom duelo a eles", completou.