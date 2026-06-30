Ex-técnico de Bahia e Vitória comandou Paraguai contra França em Copa

Depois de 28 anos do primeiro e último confronto entre França e Paraguai em Copas do Mundo, o destino das duas seleções voltaram a se entrelaçar neste Mundial. As equipes se enfrentam pelas oitavas de final — mesma fase que marcou, em 1998, a classificação francesa às quartas daquela edição contra os paraguaios.

Donos da casa e líder do Grupo C, a França recebeu a missão de enfrentar o Paraguai no primeiro mata-mata daquela Copa, que terminou com o primeiro título dos europeus, vencendo o Brasil na grande final.

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Apesar disso, o duelo contra os paraguaios foi equilibrado e terminou com vitória por 1 a 0, com gol de Laurent Blanc aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação. Melhor jogador francês, Zidane não entrou em campo naquela partida porque estava cumprindo uma suspensão de dois jogos.

Nomes conhecidos

Paulo César Carpegiani treinou o Paraguai na Copa de 1998 - Foto: Divulgação

O Paraguai tinha nomes de peso em seu elenco, como o goleiro-artilheiro José Luis Chilavert, e os xerifes Gamarra e Celso Ayala. O treinador daquela seleção era o brasileiro Paulo César Carpegiani, que soma passagens por Bahia e Vitória.

Treinador campeão da Libertadores e da Copa Intercontinental com o Flamengo no histórico time de 1981, Carpegiani assumiu a seleção paraguaia em 1996 e se manteve no cargo até o fim da Copa do Mundo. Antes disso, ele já havia treinado o Cerro Porteño, em passagem que acabou o aproximando do futebol paraguaio.

Em 1998, a seleção somou cinco pontos e terminou na segunda colocação do Grupo, o mesmo de Espanha, Bulgária e Nigéria, que terminou na liderança da chave.

Dupla Ba-Vi

Paulo César Carpegiani treinou o Vitória - Foto: Divulgação | ECVítória

Depois de acumular passagens históricas ao longo da carreira, Carpegiani chegou ao futebol baiano pela primeira vez em 2009, para comandar o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no Rubro-Negro também que o técnico teve seu último trabalho — em 2018.

Um ano antes, ele chegava para assumir o Bahia. Ele foi contratado com a missão de livrar a equipe do rebaixamento na Série A e permaneceu no clube até o final da temporada com a vaga na elite do futebol brasileiro assegurada.

Trajetórias e decisão marcada

A França atropelou a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira, 30, com direito a dois gols de Kylian Mbappé, que empatou com Messi na artilharia da Copa do Mundo, com 6 tentos marcados. Paraguai também fez história ao eliminar a favorita Alemanha, em disputa de pênaltis.

As seleções se enfrentam no próximo sábado, 4, às 18h, no Estádio de Filadélfia, nos Estados Unidos.