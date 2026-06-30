Após 'maldição' em Kane, bruxo africano faz previsão sobre Argentina

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Depois de viralizar ao afirmar que lançou uma "maldição" sobre Harry Kane durante a Copa do Mundo 2026, o espiritualista ganês Nana Kwaku Bonsam voltou a chamar atenção nas redes sociais.

Desta vez, ele fez uma previsão ousada para o mata-mata do torneio: a eliminação da Argentina diante de Cabo Verde.

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Conhecido por declarações polêmicas em grandes competições de futebol, Bonsam afirmou que acredita na classificação da seleção africana sobre a atual campeã mundial, considerada uma das favoritas ao título.

Palpite aponta surpresa no mata-mata

Em vídeo publicado nas redes sociais, o autointitulado "espiritualista mais poderoso do mundo" disse que Cabo Verde vai superar a Argentina e avançar às quartas de final da Copa.

Além do resultado, ele apontou o zagueiro Roberto Lopes como um dos protagonistas da partida, prevendo que o defensor terá papel decisivo no confronto.

A declaração rapidamente repercutiu entre torcedores, especialmente pelo histórico de previsões feitas por Bonsam em outras edições do Mundial.

Previsão sobre Harry Kane viralizou

O nome do espiritualista voltou aos holofotes após um vídeo publicado antes do duelo entre Inglaterra e Gana.

Na ocasião, Bonsam afirmou ter lançado uma "maldição" para impedir Harry Kane de marcar contra a seleção ganesa. O atacante inglês passou em branco no empate sem gols e desperdiçou uma das principais oportunidades da partida nos minutos finais.

Dias depois, o ganês voltou às redes sociais para afirmar que havia retirado a suposta maldição. Na partida seguinte da Inglaterra, Kane balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá.

Histórico de previsões em Copas

Essa não é a primeira vez que Nana Kwaku Bonsam ganha notoriedade durante um Mundial.

Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, ele afirmou ter sido o responsável pela lesão de Cristiano Ronaldo antes do início da competição. O atacante português chegou ao torneio com problemas físicos, teve desempenho abaixo do esperado e viu Portugal ser eliminado ainda na fase de grupos.

Embora suas declarações não tenham qualquer comprovação, o espiritualista costuma ganhar espaço nas redes sociais sempre que faz previsões envolvendo grandes estrelas do futebol ou resultados inesperados.