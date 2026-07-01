Copa do Mundo chega a sete demissões de treinadores; veja lista

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A dança das cadeiras na Copa do Mundo de 2026 atingiu a marca de sete treinadores desligados de suas funções nesta quarta-feira, 1. A saída mais recente foi a do argentino Sebastián Beccacece, que deixou o comando técnico do Equador após a eliminação da seleção sul-americana diante do México.

O desligamento de Beccacece é o segundo registrado na fase de mata-mata do Mundial da Fifa. Anteriormente, o holandês Ronald Koeman foi destituído do cargo logo após a queda da Holanda nas oitavas de final diante do Marrocos.

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Os demais profissionais da lista foram desligados ainda na fase de grupos da competição.

Lista de treinadores desligados no Mundial de 2026

Abaixo constam os profissionais que deixaram o comando de suas respectivas seleções nacionais durante o torneio:

Sabri Lamouchi (Tunísia);

Steve Clarke (Escócia);

Hong Myung-Bo (Coreia do Sul);

Miroslav Koubek (Tchéquia);

Marcelo Bielsa (Uruguai);

Ronald Koeman (Holanda);

Sebastián Beccacece (Equador).

Crise na Alemanha põe Julian Nagelsmann sob avaliação

O próximo nome sob risco de demissão é o de Julian Nagelsmann. A eliminação precoce da Alemanha para o Paraguai gerou forte desgaste interno entre a comissão técnica e a diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB).

Embora o treinador — no cargo desde 2023 — tenha manifestado publicamente o desejo de cumprir seu contrato e liderar o ciclo de reestruturação, a cúpula da federação adotou um tom de cobrança institucional rígido.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, confirmou que uma auditoria técnica será realizada de forma imediata para avaliar o desempenho do comandante.

"Nos próximos dias, examinaremos com calma e rigor os motivos pelos quais a equipe não conseguiu atingir seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão. Diante de um revés tão severo e dos desafios que temos pela frente, não podemos e não vamos simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido", declarou Neuendorf.