México x Equador é adiado por conta do protocolo de raios da Fifa

Siga o A TARDE no Google

A partida entre México e Equador, que estava prevista para começar às 22h (horário de Brasília) desta terça-feira, 30, foi adiada em uma hora por conta do protocolo de raios da Fifa. O confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A partida será iniciada quando tiver ambiente seguro para que os atletas possam entrar em campo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O rigoroso protocolo de raios da Fifa é uma diretriz internacional que prioriza a segurança física de atletas, comissões técnicas e do público nos estádios. Pela regra, a detecção de descargas atmosféricas em um raio de até 16 quilômetros da arena obriga a arbitragem a paralisar o jogo imediatamente e recolher as equipes aos vestiários.

A suspensão regulamentar é de, no mínimo, 30 minutos, com o detalhe de que o cronômetro é zerado e a contagem reiniciada a cada novo raio registrado na área de exclusão, o que aumenta a paralisação até que a integridade de todos esteja plenamente garantida.