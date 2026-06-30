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HOME > COPA DO MUNDO

VAI ROLAR?

Atriz da Globo expõe interesse por jogador da Seleção Brasileira

A artista falou abertamente sobre a vontade de ficar com o atleta

Franciely Gomes
Por
Danilo durante o último jogo do Brasil
Danilo durante o último jogo do Brasil - Foto: Reprodução | Instagram

Danilo Luiz não está chamando atenção apenas em campo. Camisa 13 da seleção Brasileira, o atleta teve sua beleza elogiada publicamente pela atriz da Globo, Alice Carvalho, conhecida por participar da série “Guerreiro do Sol”, exibida no Globoplay.

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Um post compartilhado por alice carvalho (@carvalhoalice)

O interesse da artista foi revelado no comentário feito por ela em uma página que exaltava o jogador do Flamengo. “Imagina ser lindo e inteligente? Estamos obcecados pelo Danilo”, dizia a legenda da publicação.

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Sem papas na língua, a artista declarou que pretende investir no craque. “Tô maluca por esse bofe”, escreveu ela, recebendo quase 5 mil curtidas e viralizando nas redes sociais.

Comentário de Alice sobre Danilo
Comentário de Alice sobre Danilo - Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Danilo está solteiro desde 2025, quando deu um fim ao casamento com Clarice Sales, mãe de seus dois filhos: Miguel e João.

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Tags

atriz da Globo copa do mundo seleção brasileira

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