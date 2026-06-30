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COPA DO MUNDO

Marrocos elimina Holanda nos pênaltis e avança na Copa do Mundo

Africanos superaram a seleção europeia após empate no tempo regulamentar

João Grassi
Por
Marrocos eliminou a Holanda na Copa do Mundo
Marrocos eliminou a Holanda na Copa do Mundo - Foto: Alfredo ESTRELLA | AFP

Após um empate no tempo regulamentar, Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis nesta noite de segunda-feira, 29, na fase 16-avos de final na Copa do Mundo 2026. A partida foi disputada no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

Durante o tempo normal, a seleção holandesa abriu o placar com o atacante Cody Gakpo, do Liverpool, aos 27 minutos do segundo tempo. Já aos 46 do segundo tempo, os marroquinos conseguiram empatar com o zagueiro Diop.

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O confronto precisou ir para a prorrogação, mas não saíram novos gols nos 30 minutos adicionais e o empate persistiu. Na disputa de pênaltis, a equipe africana levou a melhor e venceu por 3 a 2.

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Próximo compromisso

Agora, Marrocos avança para as oitavas de final e terá o Canadá, um dos anfitriões, como seu próximo adversário no Mundial. O duelo entre as equipes acontece neste sábado, 4.

Ismael Saibari comemora pênalti convertido
Ismael Saibari comemora pênalti convertido - Foto: Alfredo ESTRELLA | AFP

FICHA TÉCNICA

Holanda 1x1 Marrocos (2x3 nos pênaltis)

Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

Local: El Gigante de Acero, em Monterrey

Data: 29/06/2026 (segunda)

Horário: 22h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Transmissão: CazéTV

Cartões amarelos: -

Gols: Gakpo (Holanda) / Diop (Marrocos)

Escalações

Holanda: Verbruggen; van Hecke, van Dijk e Aké (Koopmeiners); Dumfries, Gravenberch (Timber), De Jong (De Roon) e Van de Ven (Hato); Gakpo (Kluivert), Summerville e Brobbey (Weghorst). Técnico: Ronald Koeman.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine) Mazraoui; Bouaddi (El Mourabet) e El Aynaoui; Brahim Diaz (Yassine), Ounahi (Rahimi) e El Khannouss (Talbi); Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

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