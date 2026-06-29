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Eliminação da Alemanha garante Brasil como único pentacampeão do mundo

Tetracampeã mundial vive crise em participações recentes no Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo 2026
Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo 2026 - Foto: ROBERT CIANFLONE | AFP

O recorde de cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira vibrou com a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo 2026. A seleção tetracampeã foi surpreendida pelo Paraguai na noite desta segunda-feira, 29, deu adeus ao Mundial e ao sonho de igualar o Brasil em conquistas no torneio, independente de como a Amarelinha for terminar a competição.

Decepções

Desde que se sagrou campeã pela última vez, em 2014, os alemães não estão tendo vida fácil em Copas. Eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022, a equipe que carrega uma das camisas mais pesadas da história do futebol volta a deixar o Mundial com uma campanha decepcionante.

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O Paraguai abriu o placar na reta final do primeiro tempo com gol do jovem Julio Enciso, viu a Alemanha deixar tudo igual com Kai Havertz, mas o destino não voltaria a sorrir para o atacante novamente na partida.

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Com gols decisivos no currículo, o jogador perdeu a primeira cobrança de pênaltis e contribuiu na eliminação. O goleiro Orlando Gill defendeu duas penalidades e liderou a classificação histórica às oitavas de final.

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Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

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