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BRILHOU!

Paraguai elimina a Alemanha e faz história na Copa do Mundo 2026

Sul-americanos brilham na marca da cal e mandam os alemães para casa

Lucas Vilas Boas
Por
Julio Enciso marcou o gol do Paraguai na partida
Julio Enciso marcou o gol do Paraguai na partida - Foto: Divulgação | Fifa

Os deuses do futebol reservaram esta segunda-feira, 29, para todos os sul-americanos brilharem na Copa do Mundo 2026. No Estádio de Boston, o Paraguai se inspirou na classificação do Brasil e fez história ao eliminar a Alemanha nos 16 avos de final, empatando em 1 a 1 no tempo regulamentar e levando a melhor na disputa de pênaltis.

O jovem Júlio Enciso, que joga no Strasbourg, da França, abriu o placar na reta final do primeiro tempo e deu um banho de água fria no favoritismo alemão. Foi o primeiro tento da história da seleção em um mata-mata de Mundial.

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O atacante Kai Havertz deixou tudo igual na segunda etapa e, já na prorrogação, o zagueiro Jonathan Tah até chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi anulado por falta no goleiro paraguaio após revisão no VAR.

Com direito a cobrança perdida por Kai Havertz e convertida por Maurício, do Palmeiras, os paraguaios venceram por 4 a 3 e mandaram os tetracampeões para casa. A eliminação alemã também garantiu o posto de único pentacampeão mundial à Seleção Brasileira por, pelo menos, mais quatro anos.

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Com a classificação histórica, Paraguai se junta à Canadá e Brasil entre as seleções já classificadas às oitavas de final. A equipe enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre França e Suécia, em jogo marcado para o próximo sábado, 4, às 18h, na Filadélfia.

Mesmo não marcando gols, o Paraguai disputou um mata-mata de Copa do Mundo em 2010, quando avançou às quartas de final e foi eliminada para a campeã Espanha, perdendo por 1 a 0. A equipe eliminou o Japão nas oitavas, empatando em 0 a 0 no tempo regulamentar e brilhando nos pênaltis.

Os sul-americanos também passaram da fase de grupos em outras três ocasiões, mas foi eliminada nas oitavas em todas elas (em 1986 contra Inglaterra, 1998 contra França e 2002 contra Alemanha).

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Copa do Mundo 2026

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