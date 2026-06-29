COPA DO MUNDO
Decisivo, Bruno Guimarães diz que Copa vai encurtar sua carreira
Meio-campista chegou à quarta assistência no Mundial
Destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Bruno Guimarães teve mais uma grande atuação na vitória sobre o Japão, nesta segunda-feira, 29. Além do desempenho, o meio-campista chamou atenção pelo desabafo sincero sobre o impacto emocional da competição.
Em entrevista à CazéTV, o camisa 8 falou em tom bem-humorado, mas sem esconder o desgaste de disputar um Mundial defendendo o Brasil — que não conquista o título desde 2002.
“É difícil para caramba. Depois dessa Copa do Mundo eu vou diminuir dois anos da minha carreira. Mentalmente te sufoca”, afirmou.
Visivelmente exausto após a classificação conquistada de virada, em Houston, nos Estados Unidos, Bruno revelou o peso emocional vivido dentro de campo.
“Falei para os caras ali: ‘Depois desse jogo, a gente precisa de três dias para descansar’. Não é só fisicamente, mentalmente também. É muito difícil controlar as emoções”.
Leia Também:
Bruno elogia Casemiro
A reação brasileira começou com gol de Casemiro, parceiro de Bruno no meio-campo desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção. O jogador do Newcastle United fez questão de destacar a importância do companheiro.
“O Casão nem precisa de muito diálogo, é um cara fundamental, já ganhou tudo, tem uma experiência incrível. Nós nos cobramos, sabemos quando estamos mal ou bem. O Casão é fundamental para a gente, um líder, que sempre quer o melhor da gente. Ele cheira a gol, sempre faz gol decisivo”.
Com quatro assistências, o volante do Newcastle se tornou o primeiro jogador do Brasil a atingir essa marca em um Mundial desde Zico em 1982.