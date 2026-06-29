Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

PROVOCOU!

Neymar ironiza economista que previu eliminação do Brasil na Copa

Joachim Klement apostou na queda do Brasil para o Japão, mas foi desmentido em campo

Lucas Vilas Boas
Por
Neymar Jr. rebateu economista que previu eliminação do Brasil
Neymar Jr. rebateu economista que previu eliminação do Brasil - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Economista alemão que previu os campeões das últimas três edições da Copa do Mundo, Joachim Klement havia previsto que o Brasil seria eliminado para o Japão, mas não contava com Gabriel Martinelli. Depois da classificação da Seleção com direito a gol nos acréscimos, o camisa 10 Neymar Jr. mandou um recado ao matemático em sua rede social.

O alemão acertou ao projetar que a Seleção terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão logo no primeiro mata-mata, mas o erro na previsão foi justamente o vencedor do confronto.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Casemiro se torna o atleta com mais jogos sem perder em Copas do Mundo
Casemiro se torna o atleta com mais jogos sem perder em Copas do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Matheus Cunha provoca após declaração polêmica de jogador japonês
Matheus Cunha provoca após declaração polêmica de jogador japonês imagem

SUPERSTIÇÃO

Brasil foi campeão na última vez que virou um mata-mata de Copa
Brasil foi campeão na última vez que virou um mata-mata de Copa imagem

Previsões erradas

Apesar de ter previsto o confronto entre brasileiros e japoneses, Joachim Klement também falhou em outras projeções da fase de grupos do Mundial. O estudo apontava Coreia do Sul e República Tcheca como classificadas, mas foram México e África do Sul que avançaram no Grupo A.

O economista também não esperava a campanha decepcionante da Turquia, já que havia previsto a segunda colocação do Grupo D para os turcos. Klement também apostava na classificação de Senegal, mas quem garantiu vaga no Grupo I foram Noruega e França.

O "guru" alemão também não contava com a eliminação do Uruguai ainda na primeira fase e havia apostado nos uruguaios terminando na vice-liderança do Grupo H. Cabo Verde acabou ficando com a vaga.

Joachim Klement acertou os últimos títulos de Alemanha, França e Argentina nas edições de 2014, 2018 e 2022, respectivamente, e, dessa vez, apostou na Holanda como campeã da Copa do Mundo 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 Joachim Klement

Relacionadas

Mais lidas