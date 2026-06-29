Neymar ironiza economista que previu eliminação do Brasil na Copa

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Economista alemão que previu os campeões das últimas três edições da Copa do Mundo, Joachim Klement havia previsto que o Brasil seria eliminado para o Japão, mas não contava com Gabriel Martinelli. Depois da classificação da Seleção com direito a gol nos acréscimos, o camisa 10 Neymar Jr. mandou um recado ao matemático em sua rede social.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

O alemão acertou ao projetar que a Seleção terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão logo no primeiro mata-mata, mas o erro na previsão foi justamente o vencedor do confronto.

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Previsões erradas

Apesar de ter previsto o confronto entre brasileiros e japoneses, Joachim Klement também falhou em outras projeções da fase de grupos do Mundial. O estudo apontava Coreia do Sul e República Tcheca como classificadas, mas foram México e África do Sul que avançaram no Grupo A.

O economista também não esperava a campanha decepcionante da Turquia, já que havia previsto a segunda colocação do Grupo D para os turcos. Klement também apostava na classificação de Senegal, mas quem garantiu vaga no Grupo I foram Noruega e França.

O "guru" alemão também não contava com a eliminação do Uruguai ainda na primeira fase e havia apostado nos uruguaios terminando na vice-liderança do Grupo H. Cabo Verde acabou ficando com a vaga.

Joachim Klement acertou os últimos títulos de Alemanha, França e Argentina nas edições de 2014, 2018 e 2022, respectivamente, e, dessa vez, apostou na Holanda como campeã da Copa do Mundo 2026.