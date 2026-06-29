SUPERSTIÇÃO
Brasil foi campeão na última vez que virou um mata-mata de Copa
Seleção brasileira superou o Japão com gol aos 51 do segundo tempo
Foi com emoção, mas o Brasil marcou aos 51 minutos do segundo tempo e virou sobre o Japão para sacramentar a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A Seleção tem um histórico modesto de viradas em mata-mata de Mundiais, mas se sagrou campeã na última vez que saiu atrás do placar e manteve a calma para correr atrás da vitória antes do apito final do juiz.
Na semifinal da Copa do Mundo 2002, contra a Inglaterra, o atacante Michael Owen abriu o placar após uma falha do zagueiro Lúcio, mas Ronaldinho Gaúcho liderou a virada da Seleção com assistência para Rivaldo marcar. No segundo tempo daquela partida, o camisa 11 cobrou uma falta de longa distância por cobertura, encobrindo o goleiro David Seaman.
A vitória sobre o Japão significou a oitava vez que o Brasil virou o placar em mata-mata de Mundiais. Para quem gosta de superstições, há um fato curioso nessa lista: dos cinco títulos da Seleção, o tetra, conquistado em 1994, foi a única conquista que não passou por uma virada.
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As oito viradas do Brasil em mata-mata de Copa
- 1938 - Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia - quartas de final
- 1938 - Brasil 4 x 2 Suécia - decisão do terceiro lugar
- 1958 - Brasil 5 x 2 Suécia - final
- 1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia - final
- 1970 - Brasil 3 x 1 Uruguai - semifinal
- 1998 - Brasil 3 x 2 Dinamarca - quartas de final
- 2002 - Brasil 2 x 1 Inglaterra - quartas de final
- 2026 - Brasil 2 x 1 Japão - segunda fase