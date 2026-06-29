Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

SUPERSTIÇÃO

Brasil foi campeão na última vez que virou um mata-mata de Copa

Seleção brasileira superou o Japão com gol aos 51 do segundo tempo

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Seleção Brasileira segue viva na Copa do Mundo
Seleção Brasileira segue viva na Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis | AFP

Foi com emoção, mas o Brasil marcou aos 51 minutos do segundo tempo e virou sobre o Japão para sacramentar a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A Seleção tem um histórico modesto de viradas em mata-mata de Mundiais, mas se sagrou campeã na última vez que saiu atrás do placar e manteve a calma para correr atrás da vitória antes do apito final do juiz.

Na semifinal da Copa do Mundo 2002, contra a Inglaterra, o atacante Michael Owen abriu o placar após uma falha do zagueiro Lúcio, mas Ronaldinho Gaúcho liderou a virada da Seleção com assistência para Rivaldo marcar. No segundo tempo daquela partida, o camisa 11 cobrou uma falta de longa distância por cobertura, encobrindo o goleiro David Seaman.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Falta histórica cobrada por Ronaldinho Gaúcho
Falta histórica cobrada por Ronaldinho Gaúcho - Foto: Paul Ellis | AFP

A vitória sobre o Japão significou a oitava vez que o Brasil virou o placar em mata-mata de Mundiais. Para quem gosta de superstições, há um fato curioso nessa lista: dos cinco títulos da Seleção, o tetra, conquistado em 1994, foi a única conquista que não passou por uma virada.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Veja o histórico da Seleção Brasileira contra possíveis adversários na Copa
Veja o histórico da Seleção Brasileira contra possíveis adversários na Copa imagem

CAMISA 5

Casemiro faz história e entra em seleta lista de veteranos da Seleção
Casemiro faz história e entra em seleta lista de veteranos da Seleção imagem

COPA DO MUNDO

Martinelli revela emoção ao marcar gol da classificação do Brasil
Martinelli revela emoção ao marcar gol da classificação do Brasil imagem

As oito viradas do Brasil em mata-mata de Copa

  • 1938 - Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia - quartas de final
  • 1938 - Brasil 4 x 2 Suécia - decisão do terceiro lugar
  • 1958 - Brasil 5 x 2 Suécia - final
  • 1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia - final
  • 1970 - Brasil 3 x 1 Uruguai - semifinal
  • 1998 - Brasil 3 x 2 Dinamarca - quartas de final
  • 2002 - Brasil 2 x 1 Inglaterra - quartas de final
  • 2026 - Brasil 2 x 1 Japão - segunda fase
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas