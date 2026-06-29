Casemiro faz história e entra em seleta lista de veteranos da Seleção

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O volante Casemiro foi bastante criticado em meio à atuação abaixo das expectativas do Brasil durante o primeiro tempo contra o Japão, mas deu a volta por cima na segunda etapa e marcou o gol que iniciou a virada da Seleção. A cabeçada que empatou o jogo em Houston, inclusive, colocou o camisa 5 da Amarelinha em uma seleta lista na história dos Mundiais.

O meio-campista agora é o segundo jogador mais velho a balançar as redes pela Canarinha em Copas do Mundo. Com 34 anos, 4 meses e seis dias, Casemiro superou Thiago Silva, Nilton Santos, Garrincha e Sócrates, e fica atrás somente de Bebeto, que marcou com 34 anos, 4 meses e 18 dias na edição de 1998.

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Jogadores mais velhos a marcarem pelo Brasil em Copas

Bebeto | 34 anos, 4 meses e 18 dias (Brasil 3 x 2 Dinamarca - 1998);

Casemiro | 34 anos, 4 meses, 6 dias (Brasil x Japão - 2026) ;

; Thiago Silva | 33 anos, 9 meses e 3 dias (Brasil 2 x 0 Sérvia - 2018);

Nilton Santos | 33 anos e 24 dias (Brasil 3 x 0 Áustria - 1958);

Garrincha | 32 anos, 8 meses e 14 dias (Brasil 2 x 0 Bulgária - 1966);

Sócrates | 32 anos, 3 meses e 29 dias (Brasil 4 x 0 Polônia - 1986).

Titular em todos os quatro jogos da Seleção até o momento, Casemiro tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti. Eles trabalharam juntos no Real Madrid e conquistaram a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes.