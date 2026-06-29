Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Ancelotti revela motivo da ausência de Neymar contra o Japão

Técnico do Brasil comentou sobre a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo

João Grassi
Por
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti - Foto: Paul Ellis | AFP

Foi com emoção, mas o Brasil eliminou o Japão e está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a Seleção derrotou os asiáticos por 2 a 1 e contou com brilho do técnico Carlo Ancelotti, que utilizou o atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada, já no fim do segundo tempo.

Em entrevista na saída de campo, Ancelotti enalteceu a qualidade do elenco brasileiro e exaltou a seleção japonesa. Ainda de acordo com o treinador, a Amarelinha "mereceu vencer" o jogo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Temos muitos recursos, no banco e no campo, é bom que os jogadores individualmente estão em bom nível. Temos que valorizar. Partida muito exigente. Japão não é uma equipe fácil, é intensa e muito organizada", disse à CazéTV.

"A equipe não perdeu a paciência, acho que estava bem também na primeira parte. Forçamos um pouco mais os cruzamentos na segunda parte. No final, saiu bem", completou.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães se isola como líder de assistências na Copa do Mundo
Bruno Guimarães se isola como líder de assistências na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Brasil vira sobre o Japão e avança para as oitavas da Copa do Mundo
Brasil vira sobre o Japão e avança para as oitavas da Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Globo vence disputa pela audiência da Copa do Mundo; veja os números
Globo vence disputa pela audiência da Copa do Mundo; veja os números imagem

Neymar ia entrar?

Questionado sobre Neymar, Ancelotti garantiu que pretendia utilizar Neymar em uma das substituições, mas o andamento do confronto acabou o fazendo mudar de ideia. O profissional italiano planejou a entrada do camisa 10 em dois momentos diferentes

"Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo", explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa

Relacionadas

Mais lidas