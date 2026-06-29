Ancelotti revela motivo da ausência de Neymar contra o Japão

Foi com emoção, mas o Brasil eliminou o Japão e está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a Seleção derrotou os asiáticos por 2 a 1 e contou com brilho do técnico Carlo Ancelotti, que utilizou o atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada, já no fim do segundo tempo.

Em entrevista na saída de campo, Ancelotti enalteceu a qualidade do elenco brasileiro e exaltou a seleção japonesa. Ainda de acordo com o treinador, a Amarelinha "mereceu vencer" o jogo.

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"Temos muitos recursos, no banco e no campo, é bom que os jogadores individualmente estão em bom nível. Temos que valorizar. Partida muito exigente. Japão não é uma equipe fácil, é intensa e muito organizada", disse à CazéTV.

"A equipe não perdeu a paciência, acho que estava bem também na primeira parte. Forçamos um pouco mais os cruzamentos na segunda parte. No final, saiu bem", completou.

Neymar ia entrar?

Questionado sobre Neymar, Ancelotti garantiu que pretendia utilizar Neymar em uma das substituições, mas o andamento do confronto acabou o fazendo mudar de ideia. O profissional italiano planejou a entrada do camisa 10 em dois momentos diferentes

"Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo", explicou.