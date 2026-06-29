COPA DO MUNDO
Ancelotti revela motivo da ausência de Neymar contra o Japão
Técnico do Brasil comentou sobre a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo
Foi com emoção, mas o Brasil eliminou o Japão e está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a Seleção derrotou os asiáticos por 2 a 1 e contou com brilho do técnico Carlo Ancelotti, que utilizou o atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada, já no fim do segundo tempo.
Em entrevista na saída de campo, Ancelotti enalteceu a qualidade do elenco brasileiro e exaltou a seleção japonesa. Ainda de acordo com o treinador, a Amarelinha "mereceu vencer" o jogo.
"Temos muitos recursos, no banco e no campo, é bom que os jogadores individualmente estão em bom nível. Temos que valorizar. Partida muito exigente. Japão não é uma equipe fácil, é intensa e muito organizada", disse à CazéTV.
"A equipe não perdeu a paciência, acho que estava bem também na primeira parte. Forçamos um pouco mais os cruzamentos na segunda parte. No final, saiu bem", completou.
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Neymar ia entrar?
Questionado sobre Neymar, Ancelotti garantiu que pretendia utilizar Neymar em uma das substituições, mas o andamento do confronto acabou o fazendo mudar de ideia. O profissional italiano planejou a entrada do camisa 10 em dois momentos diferentes
"Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo", explicou.