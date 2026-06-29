Esposa e filha de Casemiro caem no choro durante gol do Brasil

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O jogo do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, na Copa do Mundo 2026, despertou fortes emoções na família dos jogadores da Seleção Brasileira. Esposa de Casemiro, a empresária Anna Mariana caiu no choro ao presenciar o primeiro gol do marido.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou o registro do momento da celebração, em que aparece chorando junto com a filha mais velha do casal, Sara, de 10 anos de idade. O casal está junto desde 2014 e também são pais de Caio, de 5 anos de idade.

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La esposa y hija de Casemiro gritando en el empate de Brasil. #mufc #mulive pic.twitter.com/EllombUvqi — mufc esp xtra (@_mufcespxtrafc_) June 29, 2026

Além de Casemiro, o jogador Bruno Martinelli também fez gol pela seleção e garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final, que acontece no próximo domingo, 5, às 17 horas, onde o time pode enfrentar a Costa do Marfim ou a Noruega.