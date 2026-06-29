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Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Seleção Brasileira entra em campo nas oitavas de final

Gustavo Zambianco
Por
Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Após vencer o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O próximo compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti está agendada para o próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Com a confirmação da partida em Nova Jersey, a delegação brasileira inicia o deslocamento para o estado norte-americano nesta terça-feira, 30, onde realizará cinco sessões de treinamento antes das oitavas de final.

Quando o adversário do Brasil será definido

O adversário do Brasil será definido nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no confronto eliminatório entre as seleções de Costa do Marfim e Noruega.

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Guia de Transmissão Completo

O pacote de direitos de transmissão para o mercado brasileiro está unificado para ambos os confrontos. Os torcedores poderão acompanhar tanto a definição do adversário na terça-feira quanto o jogo do Brasil no domingo pelos seguintes canais e plataformas:

  • Televisão Aberta: TV Globo e SBT;
  • Televisão por Assinatura: SporTV e NSports;
  • Streaming e Plataformas Digitais: CazéTV, Globoplay e geTV.
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