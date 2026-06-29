Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

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Após vencer o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O próximo compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti está agendada para o próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Com a confirmação da partida em Nova Jersey, a delegação brasileira inicia o deslocamento para o estado norte-americano nesta terça-feira, 30, onde realizará cinco sessões de treinamento antes das oitavas de final.

Quando o adversário do Brasil será definido

O adversário do Brasil será definido nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no confronto eliminatório entre as seleções de Costa do Marfim e Noruega.

Guia de Transmissão Completo

O pacote de direitos de transmissão para o mercado brasileiro está unificado para ambos os confrontos. Os torcedores poderão acompanhar tanto a definição do adversário na terça-feira quanto o jogo do Brasil no domingo pelos seguintes canais e plataformas: