Veja o histórico da Seleção Brasileira contra possíveis adversários na Copa

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A vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão carimbou o passaporte da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

No caso de ambas as seleções, o retrospecto brasileiro é curto, mas guarda uma curiosidade estatística: o Brasil jamais venceu um dos possíveis rivais.

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Retrospecto contra os possíveis adversários

Brasil e Costa do Marfim

O histórico brasileiro diante da seleção africana registra apenas um confronto oficial na história, com saldo positivo para o Brasil. O encontro ocorreu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Na ocasião, os brasileiros, venceram o confronto por 3 a 1, com gols de Luís Fabiano e Elano, já o gol marfinense partiu do atacante Didier Drogba.

Brasil e Noruega

Se o cenário contra os marfinenses é favorável, o histórico contra os noruegueses acende um alerta estatístico. A Noruega ostenta o título de única seleção do futebol mundial que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca foi derrotada. Foram quatro exibições na história, divididas entre amistosos e um torneio oficial:



1988: Noruega 1 × 1 Brasil (Torneio Bicentenário da Austrália); 1997: Noruega 4 × 2 Brasil (Amistoso); 1998: Brasil 1 × 2 Noruega (Copa do Mundo da França); 2006: Noruega 1 × 1 Brasil (Amistoso).

Confronto vai definir o adversário do Brasil

Costa do Marfim e Noruega decidem a vaga nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, para enfrentar o Brasil nas oitavas de final.

A partida decisiva contará com ampla cobertura para o mercado brasileiro por meio das seguintes plataformas de transmissão: