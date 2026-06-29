Martinelli revela emoção ao marcar gol da classificação do Brasil

Foi com emoção, mas o Brasil eliminou o Japão nesta segunda-feira, 29, e está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a Seleção derrotou os asiáticos por 2 a 1 e contou com brilho do atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada.

Visivelmente emocionado em entrevista na saída de campo, Martinelli celebrou o momento vivido com a camisa da Seleção e destacou a felicidade em dar a classificação ao time brasileiro.

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"Não tenho palavras para descrever a alegria no meu coração com o povo brasileiro feliz com a classificação. A ficha vai cair daqui a um tempo. Estava falando com minha família, no outro jogo acertei uma bola na trave, ia ter outra oportunidade. Consegui fazer o gol da classificação. Feliz pela atuação de toda a equipe", disse o atacante em entrevista à CazéTV.

Martinelli também relatou uma entrada dura sofrida dentro de campo, que deixou uma marca em seu rosto. Além disso, falou sobre atuar numa função diferente da habitual que costuma executar no Arsenal, seu clube.

"Em um escanteio, fui bloquear, o lateral deles me deu uma cotovelada no olho. Mas valeu a pena. No Arsenal não atuo muito nessa posição, mas o mister disse que eu poderia fazer essa função por dentro. Fico feliz de ajudar a equipe, na ponta esquerda, no meio-campo, independentemente da posição, vou tentar colaborar com o Brasil da melhor forma possível", pontuou.

Influência de Carlo Ancelotti

Além do protagonismo dentro de campo, Martinelli fez questão de exaltar a influência de Carlo Ancelotti no resultado. Segundo o atacante, a postura do treinador foi decisiva para manter o time confiante mesmo após sair atrás no placar.

"É um cara sensacional, não é à toa que venceu tudo o que conquistou na carreira. Deu confiança, falou que íamos fazer o gol, e que em qualquer minuto que fizéssemos, era para continuarmos confiantes. Sentimos tranquilidade com ele. É muito bom trabalhar com ele. Tem todo o mérito", garantiu.