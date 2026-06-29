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COPA DO MUNDO

Matheus Cunha provoca após declaração polêmica de jogador japonês

Atacante do Brasil foi em direção aos jogadores asiáticos

João Grassi
Por
Matheus Cunha
Matheus Cunha - Foto: RONALDO SCHEMIDT | AFP

Matheus Cunha fez uma provocação após a vitória de virada do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela primeira eliminatória da Copa do Mundo. Logo após o apito final, o atacante foi em direção aos jogadores asiáticos, abriu a mão indicando o número cinco e gritou em referência aos títulos mundiais da Seleção.

Eu tenho cinco.

Matheus Cunha - Atacante do Brasil

O clima antes da partida já havia sido tensionado por declarações dos dois lados. O atacante japonês Kento Shiogai, que não saiu do banco, afirmou que o “Brasil não é mais o mesmo de antigamente”. Questionado sobre a fala, o capitão Marquinhos apontou um tom de soberba na declaração.

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Em campo, Cunha atuou até os 21 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Gabriel Martinelli, que foi justamente quem acabou marcando o gol da classificação brasileira.

Matheus Cunha provoca Japão
Matheus Cunha provoca Japão - Foto: Reprodução

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Espaço para fair play

Apesar da provocação após o jogo, Cunha também demonstrou fair play. O atacante consolou o meio-campista Ao Tanaka, que também atua no futebol inglês, atualmente no Leeds. Os dois conversaram e se abraçaram após a partida.

Com o resultado, o Brasil avança e agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A Seleção volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

Matheus Cunha consola japonês
Matheus Cunha consola japonês - Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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