Bolsonaristas provocam PT após jogo da Copa: “22 que salvou o Brasil"

Siga o A TARDE no Google

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram a classificação da seleção brasileira na Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 29, como pretexto para provocar os adversários do Partido dos Trabalhadores (PT).

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que foi o “22 [número de urna do PL] que salvou o Brasil”, em referência ao atacante Gabriel Martinelli, autor do segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Dallas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil Flávio Bolsonaro, senador

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que há “sinais”. “Viva o Brasil que venceu o Japão. A realidade é que o número 13 (Danilo) deu o passe que originou o gol do Japão, e o 22 (Martinelli) fez o gol da vitória. Haverá sinais”, escreveu.

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também associou o lance ao cenário político. “22 salvando o Brasil do erro do 13. Profético”, publicou.

Na mesma linha, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), classificou o resultado como um “bom presságio”. “Danilo rubro-negro que me desculpe. Mas o 13 x 22. 22 é Brasil!!! Venceremos! Venceremos com Flávio Bolsonaro. Bom presságio!!”, escreveu.

O jogo

O Brasil derrotou o Japão por 2 a 1 na fase 16-avos de final, de virada, e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. O gol da vitória veio nos acréscimos com o atacante Gabriel Martinelli.

Com chaveamento definido, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, também nos EUA.