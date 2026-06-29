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PROVOCAÇÃO

Bolsonaristas provocam PT após jogo da Copa: “22 que salvou o Brasil"

Aliados do ex-presidente usaram o gol de Gabriel Martinelli para irritar adversários

Anderson Ramos
Por
Flávio e demais bolsonaristas provocaram petistas.
Flávio e demais bolsonaristas provocaram petistas. - Foto: Reprodução / Conmebol

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram a classificação da seleção brasileira na Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 29, como pretexto para provocar os adversários do Partido dos Trabalhadores (PT).

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que foi o “22 [número de urna do PL] que salvou o Brasil”, em referência ao atacante Gabriel Martinelli, autor do segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Dallas.

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Não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil

Flávio Bolsonaro, senador

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que há “sinais”. “Viva o Brasil que venceu o Japão. A realidade é que o número 13 (Danilo) deu o passe que originou o gol do Japão, e o 22 (Martinelli) fez o gol da vitória. Haverá sinais”, escreveu.

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também associou o lance ao cenário político. “22 salvando o Brasil do erro do 13. Profético”, publicou.

Na mesma linha, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), classificou o resultado como um “bom presságio”. “Danilo rubro-negro que me desculpe. Mas o 13 x 22. 22 é Brasil!!! Venceremos! Venceremos com Flávio Bolsonaro. Bom presságio!!”, escreveu.

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O jogo

O Brasil derrotou o Japão por 2 a 1 na fase 16-avos de final, de virada, e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. O gol da vitória veio nos acréscimos com o atacante Gabriel Martinelli.

Com chaveamento definido, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, também nos EUA.

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brasil copa do mundo Flávio Bolsonaro

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