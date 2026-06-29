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VIRADA EMOCIONANTE

Jerônimo comemora virada do Brasil sobre o Japão na Copa: “Orgulho”

Seleção brasileira superou os japoneses por 2x1, com gol nos acréscimos do 2º tempo

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Jerônimo assistiu o jogo com lideranças políticas do sudoeste
Jerônimo assistiu o jogo com lideranças políticas do sudoeste - Foto: Reprodução | X

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) acompanhou o confronto entre Brasil e Japão válido pelos 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 29, o petista comemorou a virada brasileira nos últimos minutos da partida e afirmou estar “orgulhoso” da seleção canarinha.

Segundo o governador, ele assistiu o jogo acompanhado de lideranças políticas no sudoeste baiano.

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“Assistindo à virada emocionante do Brasil ao lado de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas do Sudoeste Baiano. Um momento de emoção, união e orgulho pela nossa seleção”, escreveu Jerônimo na publicação.

O jogo

A Seleção derrotou o Japão por 2 a 1 na fase 16-avos de final e se classificou para as oitavas de final do torneio na América do Norte. A partida foi disputada no NRG Stadium, em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Após um erro de passe do lateral-direito Danilo no campo de defesa, Kaishu Sano interceptou a bola e partiu em direção ao gol. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o meio-campista asiático bateu no canto e superou o goleiro Alisson.

No segundo tempo, logo aos 11 minutos, a Amarelinha chegou ao empate. Gabriel Magalhães mandou cruzamento preciso da intermediária e encontrou Casemiro. O volante testou firme para o fundo das redes e deixou tudo igual.

Casemiro foi responsável pelo primeiro gol do Brasil
Casemiro foi responsável pelo primeiro gol do Brasil - Foto: Reprodução | X | @FifaWorldCup

No apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães encontrou lindo passe para Gabriel Martinelli na área. O atacante, que entrou no segundo tempo, deu um tapa de direita e virou o placar.

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Próximo compromisso

Com chaveamento definido, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, também nos EUA.

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Tags

brasil Brasil x Japão copa do mundo Jerônimo Rodrigues

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