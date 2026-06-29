Eduardo Bolsonaro assiste jogo do Brasil nos EUA apesar de condenação no STF

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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acompanhou a partida entre Brasil e Japão pelos 16 de avos de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, em Houston, nos Estados Unidos.

O ex-parlamentar compartilhou sua chegada ao estádio nas redes sociais e, nesta ocasião, esteve acompanhado do jornalista e influenciador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado. Na quarta, 25, ele também esteve no confronto entre Brasil e Escócia, em Miami.

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Eduardo Bolsonaro e Thiago Asmar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na ocasião, Eduardo publicou uma foto dentro do estádio usando uma camiseta com um pedido de liberdade para o pai, que cumpre prisão domiciliar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Horas após o jogo que consagrou o avanço do Brasil, o filho "03" de Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação nas redes sociais ironizando o seu principal rival político, o presidente Lula (PT).

Sem segurança. Sem assessor. Sem dinheiro público. E aí Lulinha, tem coragem? Eduardo Bolsonaro - deputado federal cassado

Veja publicação

Sem segurança

Sem assessor

Sem dinheiro público

Sem mesada de 300k do Careca do INSS



E aí Lulinha, tem coragem? pic.twitter.com/2rZMZm0RsL — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 30, 2026

Condenação

Neste mês de junho, Eduardo Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por interferência em processo judicial relacionado à investigação da tentativa de golpe de Estado que culminou na condenação de Jair Bolsonaro.

Além da pena de prisão, o ex-deputado foi condenado à perda definitiva do cargo de escrivão da Polícia Federal (PF) e ficará com os direitos políticos suspensos por oito anos após o cumprimento integral da pena, o que o torna inelegível até 2038.

No entanto, apesar da condenação, Eduardo permanece em liberdade e não há mandado de prisão expedido contra ele. Isso porque o acórdão do julgamento ainda não foi publicado, e a defesa pode apresentar recursos antes do trânsito em julgado da ação.

Licenciado do mandato desde março de 2025, Eduardo Bolsonaro passou a permanecer nos EUA, onde intensificou articulações junto a parlamentares e integrantes do governo norte-americano em defesa do pai e em críticas às decisões do STF.