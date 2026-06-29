Crise na família Bolsonaro aumenta após tensão entre Flávio e Michelle

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A crise interna na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua a repercutir nas plataformas digitais, mesmo após o pedido de desculpas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Michelle Bolsonaro e dos esforços do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para conter os danos políticos.

O desentendimento, intensificado após a publicação de um vídeo pela ex-primeira-dama, resultou no rompimento de interações virtuais. Michelle deixou de seguir os enteados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ) no Instagram, sinalizando o distanciamento público entre os núcleos familiares.

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Embora o deputado federal Eduardo Bolsonaro ainda siga a madrasta, o parlamentar passou a utilizar seu perfil na rede social X para chancelar conteúdos que contêm críticas diretas ao comportamento dela.

Entre as interações, Eduardo compartilhou manifestações de apoio ao irmão, Flávio Bolsonaro, e replicou uma análise em vídeo do ex-deputado Alexandre Ramagem, na qual Michelle é acusada de demonstrar insatisfação por não ter sido indicada como a sucessora política de Jair Bolsonaro na corrida presidencial.

Tensionamento

O tensionamento ganhou novos contornos com as declarações da própria ex-primeira-dama, que atribuiu a setores específicos do grupo político a responsabilidade por publicações que buscam desassociá-la do sobrenome do ex-presidente, utilizando em vez disso seu sobrenome de solteira, Michelle Firmo.

No vídeo divulgado na última quarta-feira, ela fez alusões a articulações contrárias vindas do exterior, interpretadas nos bastidores como uma referência à atuação de Eduardo. Paralelamente, o desgaste com o vereador Carlos Bolsonaro permanece sem perspectivas de reversão.

Em posicionamento manifestado em março deste ano, Michelle declarou ter perdoado o enteado por divergências passadas, mas descartou qualquer possibilidade de convivência ou reaproximação institucional.