Flávio Bolsonaro diz que atrito com Michelle é “página virada”

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O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o desentendimento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é uma “página virada”. A declaração foi dada após ele chegar a Goiânia (GO) para participar da tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, nesta sexta-feira, 26.

Sem citar o nome de Michelle, apesar de questionado sobre o assunto, Flávio disse que esteve com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta.

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Eu visitei meu pai hoje, conversei com ele, estava tudo bem. A saúde dele, óbvio que demanda cuidados ainda, mas estava, pelo menos, sem soluços. E para ficar bem claro da minha parte aqui, é bola para frente, é página virada, vim aqui com blusa branca, da paz, para olhar para frente Flávio Bolsonaro, senador

Vídeo da discórdia

Na última quarta-feira, 24, Michelle Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais no qual afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação aconteceu após um comício em que participou no Ceará, no fim do ano passado.

À época, Michelle criticou a negociação de palanque no Ceará em que o PL estava em busca do apoio de Ciro Gomes (PSDB), que havia criticado seu marido à época em que ele era presidente.

No dia seguinte, ela negou que haja uma briga entre os dois e afirmou que buscava apenas esclarecer a situação.

Flávio também buscou reduzir as tensões e defendeu a “união de forças”. “De coração aberto, quero reforçar o convite que já havia feito à Michelle. Acredito que o diálogo, o respeito e a união serão sempre o melhor caminho”, disse o senador.