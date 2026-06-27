Presidente do PL tenta enterrar crise entre Flávio e Michelle: "Bolsonaro sempre faz melhor escolha"

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Diante da tensão gerada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle, o presidente do PL,Valdemar Costa Neto, classificou o embate como "muito sério", no entanto, demonstrou apoio ao filho do ex-presidente durante o evento de pré-candidaturas ao governo de Goiás.

“Flávio foi escolhido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro sempre faz a melhor escolha”, declarou o dirigente do partido.

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Flávio aproveitou o momento e falou sobre a importância da união do grupo nesse momento. “Muitas vezes os caminhos que nós escolhemos são diferentes, mas para chegar no mesmo destino, para alcançar o mesmo objetivo“, disse o senador.

Caso Michelle e Flávio Bolsonaro

O atrito entre os dois se formou depois dos vídeos publicados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em seu Instagram, no dia 24 de junho, onde ela diz ter sido desrespeitada e maltratada ao telefone por Flávio.

A ligação ocorreu após a crítica de Michelle diante da aliança do PL do Ceará com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo no estado. Na gravação ela relata:

“Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante”, afirmou.

Michelle também diz que este posicionamento é semelhante ao dos outros filhos de Jair Bolsonaro e comentou que ela e Flávio não se falam desde o telefonema.

Veja o vídeo