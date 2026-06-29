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Casemiro se torna o atleta com mais jogos sem perder em Copas do Mundo

Camisa 5 do Brasil igualou outros quatro nomes na história do torneio

Gustavo Nascimento
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Casemiro marcou um dos gols da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão
Casemiro marcou um dos gols da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão - Foto: Paul Ellis | AFP

Casemiro atingiu uma marca histórica na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, na tarde desta segunda-feira, 29. Com o resultado positivo, o volante brasileiro se tornou o jogador com mais partidas sem perder em Copas do Mundo, igualando outros quatro nomes.

Ao todo, o jogador atuou em 12 partidas ao longo dos Mundiais de 2018, 2022 e 2026, e não perdeu nenhum desses jogos. Em 2018, o volante não esteve em campo na derrota para a Bélgica por 2 a 1, enquanto em 2022 atuou na eliminação para a Croácia, mas a partida terminou empatada em 1 a 1, o que não considera derrota nas estatísticas.

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Além dele, os jogadores que detém a marca são os holandeses Memphis Depay e Daley Blind, o argentino Julio Olarticoechea e o brasileiro Zagallo, campeão Mundial em 1958 e 1962.

Jogadores com 12 jogos sem derrota em Copas

  • Casemiro (2018 + 2022 + 2026)
  • Zagallo (1958 + 1962)
  • Julio Olarticoechea (1986 + 1990)
  • Memphis Depay (2014 + 2022)
  • Daley Blind (2014 + 2022)

Casemiro ainda terá a oportunidade de se isolar como o jogador com mais jogos de invencibilidade em Copas no próximo domingo, 5 de julho, quando o Brasil enfrentará Noruega ou Costa do Marfim em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Tags

casemiro copa do mundo esporte Futebol

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