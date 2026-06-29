COPA DO MUNDO
Casemiro se torna o atleta com mais jogos sem perder em Copas do Mundo
Camisa 5 do Brasil igualou outros quatro nomes na história do torneio
Casemiro atingiu uma marca histórica na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, na tarde desta segunda-feira, 29. Com o resultado positivo, o volante brasileiro se tornou o jogador com mais partidas sem perder em Copas do Mundo, igualando outros quatro nomes.
Ao todo, o jogador atuou em 12 partidas ao longo dos Mundiais de 2018, 2022 e 2026, e não perdeu nenhum desses jogos. Em 2018, o volante não esteve em campo na derrota para a Bélgica por 2 a 1, enquanto em 2022 atuou na eliminação para a Croácia, mas a partida terminou empatada em 1 a 1, o que não considera derrota nas estatísticas.
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Além dele, os jogadores que detém a marca são os holandeses Memphis Depay e Daley Blind, o argentino Julio Olarticoechea e o brasileiro Zagallo, campeão Mundial em 1958 e 1962.
Jogadores com 12 jogos sem derrota em Copas
- Casemiro (2018 + 2022 + 2026)
- Zagallo (1958 + 1962)
- Julio Olarticoechea (1986 + 1990)
- Memphis Depay (2014 + 2022)
- Daley Blind (2014 + 2022)
Casemiro ainda terá a oportunidade de se isolar como o jogador com mais jogos de invencibilidade em Copas no próximo domingo, 5 de julho, quando o Brasil enfrentará Noruega ou Costa do Marfim em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.