Casemiro fala sobre saída de campo contra o Japão

Casemiro afastou preocupações sobre uma possível lesão na partida contra o Japão, que terminou com a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador, que marcou o primeiro gol da vitória de virada, por 2 a 1, foi substituído com dores já nos acréscimos.

“Estou bem, só fiquei com dor no adutor. Câimbra, nada de mais”, disse o volante brasileiro após a partida, na zona mista.

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Casemiro ainda falou sua leitura sobre o jogo, afirmando que o confronto demandou paciência para a Seleção Brasileira.

Equipe deles jogou com um bloco muito baixo e conseguiu fazer o gol. A gente tinha que abrir o espaço da linha de cinco. A equipe está de parabéns por essa calma, essa tranquilidade, pois sabíamos que a hora ia chegar. A gente sabia que ia ter oportunidade, que eles iam baixar a intensidade. A gente tinha que ter calma pelo contra-ataque deles, rodar pra fazer a linha deles se movimentar. Mas é um turbilhão de emoções no campo. Casemiro - Jogador da Seleção Brasileira

O volante de 34 anos ainda valorizou os jogadores que saíram do banco e ajudaram o time a buscar a reação na partida: “Eu gosto de valorizar o grupo. Hoje entrou Endrick, Martinelli, Rayan vem estando bem. O nível continua alto, importante para ganhar títulos”.