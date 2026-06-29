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NOVO DESFALQUE?

Casemiro fala sobre saída de campo contra o Japão

Volante de 34 anos foi substituído com dores nos acréscimos da partida

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Casemiro saiu lesionado da partida do Brasil contra o Japão, nos 16 avos de final da Copa do Mundo
Casemiro saiu lesionado da partida do Brasil contra o Japão, nos 16 avos de final da Copa do Mundo - Foto: ALEX SLITZ | GETTY IMAGES VIA AFP

Casemiro afastou preocupações sobre uma possível lesão na partida contra o Japão, que terminou com a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador, que marcou o primeiro gol da vitória de virada, por 2 a 1, foi substituído com dores já nos acréscimos.

“Estou bem, só fiquei com dor no adutor. Câimbra, nada de mais”, disse o volante brasileiro após a partida, na zona mista.

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Casemiro ainda falou sua leitura sobre o jogo, afirmando que o confronto demandou paciência para a Seleção Brasileira.

Equipe deles jogou com um bloco muito baixo e conseguiu fazer o gol. A gente tinha que abrir o espaço da linha de cinco. A equipe está de parabéns por essa calma, essa tranquilidade, pois sabíamos que a hora ia chegar. A gente sabia que ia ter oportunidade, que eles iam baixar a intensidade. A gente tinha que ter calma pelo contra-ataque deles, rodar pra fazer a linha deles se movimentar. Mas é um turbilhão de emoções no campo.

Casemiro - Jogador da Seleção Brasileira

O volante de 34 anos ainda valorizou os jogadores que saíram do banco e ajudaram o time a buscar a reação na partida: “Eu gosto de valorizar o grupo. Hoje entrou Endrick, Martinelli, Rayan vem estando bem. O nível continua alto, importante para ganhar títulos”.

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Tags

casemiro copa do mundo Futebol lesão seleção brasileira

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