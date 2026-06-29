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COPA DO MUNDO

Alemanha sofre gols em todos os jogos de Copa do Mundo desde 2018

Seleção alemã chegou à marca de 10 jogos consecutivos sofrendo gols em Copas

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, defende finalização de Julio Enciso, do Paraguai
Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, defende finalização de Julio Enciso, do Paraguai - Foto: Jewel SAMAD | AFP

Além da eliminação nos pênaltis contra o Paraguai, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, a Alemanha acabou de atingir uma marca negativa no torneio. Isso porque a partida desta segunda-feira, 29, foi o décimo jogo consecutivo em que a seleção alemã sofreu gol em Copas.

O último jogo da Alemanha sem sofrer gol em uma partida de Copa do Mundo foi a decisão do torneio em 2014, contra a Argentina, em que a seleção alemã venceu por 1 a 0. Depois disso, os alemães entraram em campo 10 vezes e tiveram sua defesa vazada em todas as oportunidades.

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Na Copa do Mundo de 2026, o elenco comandado por Julian Nagelsmann chegou ao duelo com o Paraguai tendo marcado dez gols, mas também sofreu cinco. Na partida desta segunda-feira, os alemães começaram atrás no placar e precisaram buscar a reação no segundo tempo, mas não conseguiram o resultado positivo na prorrogação e foram derrotados nos pênaltis.

  • 1ª Rodada: Alemanha 7 x 1 Curaçao
  • 2ª Rodada: Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim
  • 3ª Rodada: Alemanha 1 x 2 Equador
  • 16 avos de final: Alemanha 1 x 1 Paraguai

Nas duas edições anteriores, a falta de segurança defensiva foi um dos principais pontos para que a Alemanha fosse eliminada na fase de grupos.

2018

  • 1ª Rodada: Alemanha 0 x 1 México
  • 2ª Rodada: Alemanha 2 x 1 Suécia
  • 3ª Rodada: Alemanha 0 x 2 Coreia do Sul

2022

  • 1ª Rodada: Alemanha 1 x 2 Japão
  • 2ª Rodada: Alemanha 1 x 1 Espanha
  • 3ª Rodada: Alemanha 4 x 2 Costa Rica

Em 2014, quando foi campeã, a Alemanha fez 18 gols e sofreu quatro. A goleada sobre o Brasil fez os dados dispararem na quantidade de gols marcados.

  • 1ª Rodada: Alemanha 4 x 0 Portugal
  • 2ª Rodada: Alemanha 2 x 2 Gana
  • 3ª Rodada: Alemanha 1 x 0 EUA
  • Oitavas de final: Alemanha 2 x 1 Argélia
  • Quartas de final: Alemanha 1x0 França
  • Semifinal: Alemanha 7x1 Brasil
  • Final: Alemanha 1x0 Argentina
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alemanha copa do mundo Futebol

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