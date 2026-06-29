COPA DO MUNDO
Assim como Raphinha, Paquetá pode virar desfalque do Brasil na Copa
Jogador saiu lesionado da partida contra o Japão e passará por exames médicos
O Brasil pode ter alguns desfalques importantes para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que acontece no próximo domingo, 5, contra o vencedor de Noruega x Costa do Marfim. Isso porque o meio-campista Lucas Paquetá saiu lesionado no intervalo da partida contra o Japão e deve se juntar a Raphinha no departamento médico da Seleção.
O jogador passará por exames médicos nesta terça-feira, 30, para que seja identificada a gravidade da lesão.
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Outro que será avaliado é Casemiro, que foi substituído com dores já nos acréscimos da vitória por 2 a 1 contra o Japão. O jogador, no entanto, tranquilizou os torcedores ao afirmar que o quadro era só uma “Câimbra, nada de mais”.
Situação de Raphinha
Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o atacante Raphinha trabalha para ficar à disposição do treinador Carlo Ancelotti no confronto marcado para o fim de semana, em East Rutherford. Segundo a CBF, o jogador está “sem dores, em tratamento, mas sem previsão de retorno”.
O gaúcho sentiu o problema durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, em 19 de junho, válida pela segunda rodada do Grupo C.