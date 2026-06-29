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Presidente do Paraguai anuncia feriado após vitória na Copa do Mundo

Seleção paraguaia eliminou a Alemanha e avançou para as oitavas de final da competição

Gustavo Nascimento
Por
Torcedores do Paraguai comemoram classificação sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2026
Torcedores do Paraguai comemoram classificação sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Daniel Duarte | AFP

Em comemoração à classificação do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o presidente Santiago Peña anunciou feriado nacional nesta terça-feira, 30. Os comandados do técnico Gustavo Alfaro fizeram história ao superar a favorita Alemanha nos pênaltis e se classificar à próxima fase de mata-mata da competição.

De acordo com a imprensa paraguaia, o país tem uma lei que dá ao presidente o direito de decretar até três feriados nacionais durante o ano, mecanismo que foi utilizado por Santiago Peña logo após o apito final. Ele anunciou a medida por meio da rede social X (antigo Twitter).

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No Instagram, Peña ainda reproduziu um vídeo com a festa da torcida nas ruas da capital Assunção após a vitória sobre a Alemanha.

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A seleção já havia sido o motivo para o decreto de um feriado no ano passado, em 5 de setembro, no dia seguinte à confirmação da classificação do Paraguai à Copa do Mundo.

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alemanha copa do mundo feriado Futebol Paraguai

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