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PREVISÃO

Novela infantil brasileira previu vitória do Brasil sobre o Japão

A cena foi exibida na TV aberta há mais de 10 anos

Franciely Gomes
Por
O Brasil ganhou do Japão de 2x1
O Brasil ganhou do Japão de 2x1 - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O placar de 2x1 no jogo do Brasil contra o Japão já havia sido previsto pelos brasileiros em 2014. Uma cena da novela infantil Chiquititas, exibida no SBT, cravou a vitória da Seleção Brasileira de virada.

No trecho, que viralizou nas redes sociais após o fim da partida, as crianças do orfanato perdem o horário da transmissão e descobrem através do narrador que o Brasil venceu o Japão por 2×1, tal qual o feito na Copa do Mundo 2026.

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O jornalista ainda detalha que o 1º gol foi feito pela seleção japonesa e que o Brasil reverteu o empate nos últimos minutos da partida, causando euforia em todo o país e se classificando para a próxima fase do campeonato.

Próximo jogo do Brasil

Após a vitória em cima do Japão, o Brasil tem um encontro marcado no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17 horas. Entretanto, o adversário ainda é uma incógnita e será definido após a partida entre Costa do Marfim e Noruega.

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Tags

brasil Chiquititas copa do mundo

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