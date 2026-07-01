Três torcedores morrem em comemoração após vitória do México na Copa

Três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira, 1, durante as comemorações pela vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, resultado que garantiu a classificação da seleção mexicana às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

As mortes ocorreram nas proximidades do monumento Anjo da Independência, um dos principais pontos de celebração da capital mexicana. Segundo a Secretaria de Saúde da Cidade do México, um homem de 44 anos morreu por asfixia, enquanto uma jovem de 19 anos também faleceu. A causa da morte da segunda vítima não foi informada.

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Horas depois, as autoridades confirmaram a morte de uma terceira pessoa, uma mulher de 48 anos, encontrada inconsciente no bairro Colonia Juárez. Ela também morreu por asfixia, apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de socorro.

Tumulto começou após falso rumor de tiroteio

De acordo com a polícia mexicana, a confusão teve início após um falso rumor de disparos de arma de fogo durante a utilização de fogos de artifício por torcedores.

O boato provocou uma tentativa de fuga em massa na Zona Rosa, região central da Cidade do México. Como as ruas são estreitas, milhares de pessoas ficaram sem espaço para escapar. Muitas caíram, outras passaram mal e dezenas de feridos precisaram de atendimento médico.

Falhas na segurança são alvo de críticas

O episódio aumentou a pressão sobre a administração da prefeita Clara Brugada. Até então, o esquema de segurança para os eventos da Copa havia priorizado a proibição da venda de bebidas alcoólicas e o reforço policial para conter manifestações das Madres Buscadoras, coletivo formado por familiares de pessoas desaparecidas.

Nos arredores do Estádio Azteca, houve confronto entre manifestantes e policiais, deixando algumas mulheres feridas.

Já na região do Anjo da Independência, principal ponto de encontro dos torcedores, havia apenas tapumes delimitando a área destinada ao público, sem controle da quantidade de pessoas presentes, o que contribuiu para a superlotação e o tumulto.

Governo revisará esquema para próximo jogo

Após a tragédia, o governo da Cidade do México convocou uma reunião com autoridades de segurança para revisar o planejamento das próximas celebrações da Copa do Mundo.

Entre as medidas em análise está o cancelamento das transmissões públicas nas proximidades do Anjo da Independência durante o próximo jogo da seleção mexicana, marcado para domingo (5).

México avança às oitavas

Dentro de campo, o México venceu o Equador por 2 a 0 no Estádio Azteca e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida começou com uma hora de atraso devido ao protocolo de tempestade adotado na capital mexicana.

Com o apoio da torcida, os anfitriões dominaram o confronto e confirmaram a classificação, enquanto o Equador foi eliminado da competição.