FURACÃO!
Inglaterra sofre, mas Harry Kane decide e avança na Copa do Mundo 2026
Atacante marcou dois gols no segundo tempo e garantiu a virada por 2 a 1
A Copa dos protagonistas ganhou mais um grande nome na tarde desta quarta-feira 1º. A Inglaterra suou pra quebrar a barreira da República Democrática do Congo, que abriu o placar e sonhou alto com a classificação, mas o furacão Harry Kane decidiu mais uma vez para os ingleses.
O atacante marcou dois gols no segundo tempo, com direito a virada aos 42 minutos, e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção africana marcou o primeiro aos sete minutos da primeira etapa, mas não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo dos britânicos.
Maior artilheiro da Seleção Inglesa
Harry Kane usou a cabeça para balançar a rede pela primeira vez no jogo, em lance que nem o goleiro Lionel M'Pasi, que havia fazendo uma partida espetacular, conseguiu defender. Na reta final, o camisa 9 conduziu na entrada da área, ajeitou a bola para a perna direita e mandou um foguete no ângulo direito.
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A Inglaterra vai enfrentar o México nas oitavas da Copa do Mundo 2026, no próximo domingo, 5, às 21h, no temido Estádio Azteca, na Cidade do México. Os latinos se impuseram dentro de casa diante do Equador, venceram por 2 a 0, e chegam com confiança para encarar os ingleses.
A briga pela artilharia segue a todo vapor no Mundial. Harry Kane marcou o seu quinto gol na competição e igualou Erling Haaland no ranking. Os goleadores estão atrás apenas de Kylian Mbappé e Lional Messi, que lideram a lista com seis gols cada.