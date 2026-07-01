Cantor cai do palco durante show e é hospitalizado

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Um cantor deu um susto no público durante uma apresentação em Vicência, em Pernambuco. Vocalista da banda Forrozão Tropykália, Carlinhos Gabriel caiu do palco no meio do show e precisou de atendimento médico de urgência.

O momento foi registrado por uma gravação do evento nesta terça-feira, 30,e compartilhado nas redes sociais do artista. “Apenas um susto”, escreveu ele, que caiu de uma altura de cerca de 2 metros.

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Em seu perfil do Instagram, Carlinhos garantiu que recebeu o devido atendimento no hospital regional e está se recuperando bem após a queda. “Tive algumas escoriações. Fui ao hospital, fiz raio-X, tomei medicação e está tudo ok. Já estamos na estrada novamente”, explicou.