Bruna Surfistinha volta ao mercado adulto e fatura R$100 mil em um dia

Bruna Surfistinha está de volta ao mercado adulto. Usando seu nome artístico de garota de programa, Raquel Pacheco começou a produzir conteúdo para a plataforma Fatal Fans e arrecadou cerca de R$ 100 mil em apenas 24 horas em sua estreia.

Cobrando R$ 19,90 por mês para os assinantes, ela compartilha fotos e vídeos sensuais e de sexo explícito. Além de propostas inusitadas por parte dos assinantes, que rendem um valor extra de acordo com o pedido, que varia em jantar e encontros por chamada de vídeo.

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“Fiquei muito feliz com esse faturamento recorde. Realmente era algo que eu não esperava. Pela primeira vez na minha vida, vou postar vídeos sensuais e de sexo explícito para os meus fãs. Aqui eu não vou dar, vou distribuir”, disse ela.

Mãe de gêmeas, Raquel afirma que a decisão foi tomada em prol de garantir sua independência financeira e dar um futuro melhor para as filhas. “Faz parte dessa nova fase da minha vida, de empreender e ter sucesso, para dar à minha família, e também exigir respeito pelo meu trabalho”, disparou.

Fama de Bruna Surfistinha

Vale lembrar que Raquel Pacheco ficou famosa após sua história na prostituição inspirar o filme “Bruna Surfistinha”, que foi estrelado pela atriz Deborah Secco. Ela atuou no mercado adulto até 2005, quando decidiu mudar de vida.

Dentre seus livros mais famosos estão “O Doce Veneno do Escorpião” (2005) e “O Que Aprendi com Bruna Surfistinha” (2006). “Quero ganhar mais do que na venda do meu livro”, disse ela.