Andressa Urach exibe novo rosto após gastar R$200 mil em cirurgias

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Andressa Urach debutou seu novo rosto nas redes sociais nesta terça-feira, 30. A influenciadora digital compartilhou registros do resultado de suas últimas cirurgias faciais, que custaram cerca de R$ 240 mil.

“Eu não queria simplesmente esticar a pele. Queria um resultado natural, que respeitasse minhas características. Depois de pesquisar bastante, senti que era o momento certo para fazer essa cirurgia”, disse a famosa.

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Ela optou pelo procedimento conhecido como Deep Plane Facelift, que visa garantir um resultado mais natural, deixando a pele com aparência mais jovial, porém sem perder os traços principais.

Andressa Urcah com seu novo rosto - Foto: CO ASSESSORIA

“Meu maior medo era perder minha identidade. Eu queria parecer uma versão mais jovem de mim mesma, não outra pessoa. Acho que foi exatamente isso que consegui”, afirmou.

Por fim, a famosa contou que está lidando bem com o pós-operatório, apesar de não ser um período fácil. “Muita gente mostra apenas o resultado final. Eu preferi mostrar a realidade. O rosto fica inchado, aparecem roxos e existe todo um processo até chegar ao resultado. Faz parte da cirurgia e eu não queria esconder isso”, concluiu.