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MUDANÇA

Andressa Urach exibe novo rosto após gastar R$200 mil em cirurgias

A influenciadora ficou sumida das redes sociais durante os procedimentos

Franciely Gomes
Por
Andressa Urach antes das cirurgias
Andressa Urach antes das cirurgias - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach debutou seu novo rosto nas redes sociais nesta terça-feira, 30. A influenciadora digital compartilhou registros do resultado de suas últimas cirurgias faciais, que custaram cerca de R$ 240 mil.

“Eu não queria simplesmente esticar a pele. Queria um resultado natural, que respeitasse minhas características. Depois de pesquisar bastante, senti que era o momento certo para fazer essa cirurgia”, disse a famosa.

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Ela optou pelo procedimento conhecido como Deep Plane Facelift, que visa garantir um resultado mais natural, deixando a pele com aparência mais jovial, porém sem perder os traços principais.

Andressa Urcah com seu novo rosto
Andressa Urcah com seu novo rosto - Foto: CO ASSESSORIA

“Meu maior medo era perder minha identidade. Eu queria parecer uma versão mais jovem de mim mesma, não outra pessoa. Acho que foi exatamente isso que consegui”, afirmou.

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Um post compartilhado por Dr. Carlos Bucheli (@drcarlosbucheli)

Por fim, a famosa contou que está lidando bem com o pós-operatório, apesar de não ser um período fácil. “Muita gente mostra apenas o resultado final. Eu preferi mostrar a realidade. O rosto fica inchado, aparecem roxos e existe todo um processo até chegar ao resultado. Faz parte da cirurgia e eu não queria esconder isso”, concluiu.

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Tags

Andressa Urach cirurgia entretenimento

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