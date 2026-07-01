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PEGOU MAL

Ex-BBBs são acusados de expor funcionários a situações humilhantes

O caso foi exibido em um reality amador produzido pelos famosos

Franciely Gomes
Por
O casal compartilhou as gravações nas redes sociais
O casal compartilhou as gravações nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube e Eliezer se envolveram em uma confusão nesta semana. O casal de ex-BBBs foi acusado de expor seus funcionários a situações humilhantes em um reality show amador produzido por eles, chamado “As Patroas”.

No programa, os 11 profissionais precisavam realizar algumas provas para conquistar o prêmio final de R$ 20 mil. Entretanto, uma das etapas consistia em procurar moedas escondidas por diferentes cômodos da mansão da família, incluindo vaso sanitário e lixo do banheiro.

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A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e recebeu diversas críticas dos internautas, que acusaram os famosos de humilhar os funcionários por puro prazer. “É legal, mas na hora da moeda achei meio humilhante os lugares que foram colocados”, disse uma seguidora.

Defesa dos famosos

Irritados com as críticas, Eliezer e Viih Tube responderam alguns comentários na publicação, alegando que não obrigaram os prestadores de serviço a fazerem nada e reforçaram que eles só fazem se realmente quiserem.

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“Não tem que pegar! Pega se quiser! Elas podem pegar na areia, debaixo do sofá, onde elas quiserem”, escreveu o rapaz. “Uai, pega se quiser [risos]. Desafio é desafio, ninguém disse que seria fácil”, reforçou Viih Tube.

Em outro comentário, Eliezer voltou a se defender e explicou que os funcionários recebem diversos benefícios ao longo da competição. “R$ 60 mil, moto zero, uma vez por semana jantar no restaurante que escolher por nossa conta, massagem…”, listou.

“Nos dias de gravação (três vezes por semana) não trabalham, só trabalham meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigadas nem coagidas a participar. Estão ganhando seguidores. Elas estão felizes”, concluiu.

No entanto, os vídeos do reality foram apagados permanentemente do Instagram e do canal do YouTube do casal, que inicialmente havia revelado que o programa teria 10 episódios ao todo.

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Tags

ex-BBB reality Viih Tube

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