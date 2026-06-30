Brasil quer quebrar tabu de 24 anos sem vencer europeus contra Noruega

A Noruega está confirmada como adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - e carrega consigo um tabu imenso a ser quebrado pela Seleção Brasileira rumo às quartas de final.

Desde 2002, ano do pentacampeonato do Brasil, a Canarinha não sabe o que é vencer um país europeu em mata-mata de Copa do Mundo. A última vitória brasileira contra uma seleção da Europa em fase eliminatória aconteceu na final do Mundial de 2002, quando o time comandado por Luiz Felipe Scolari derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

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Desde então, os europeus se tornaram os principais carrascos do Brasil em Copas, e a Seleção acumulou eliminações para França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia nas últimas edições do torneio.

Em 2026, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com gol decisivo de Erling Haaland no fim, e avançou para enfrentar o Brasil nas oitavas de final. Com isso, a Seleção de Carlo Ancelotti terá seu primeiro confronto eliminatório contra um europeu nesta Copa.

Depois de superar o Japão na segunda fase, o Brasil agora encara uma adversária de outro peso físico e tático, liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard.

Europeus viraram carrascos

A sequência negativa começou em 2006, na Alemanha. O Brasil, então atual campeão mundial, caiu nas quartas de final para a França, após derrota por 1 a 0, vivendo o primeiro grande baque da geração que tentava defender o título conquistado quatro anos antes.

Em 2010, na África do Sul, a eliminação veio contra a Holanda. A Seleção saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 nas quartas de final.

Ronaldo Fenômeno na final de 2002 - Foto: CBF

Quatro anos depois, em casa, o trauma foi ainda maior, inesquecível para todo brasileiro. Na Copa de 2014, o Brasil sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal, em Belo Horizonte, em uma das partidas mais marcantes da história dos Mundiais.

Em 2018, na Rússia, a queda aconteceu novamente nas quartas de final, desta vez contra a Bélgica, por 2 a 1. Já em 2022, no Catar, a Croácia encerrou o sonho do hexa nos pênaltis, após empate na prorrogação também pelas quartas.