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INIMIGOS EM CAMPO

Bolada e roupa rasgada: a rixa entre Haaland e Gabriel Magalhães

Os dois se enfrentam neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Haaland e Gabriel Magalhães
Haaland e Gabriel Magalhães - Foto: Reprodução I X

Agora, Brasil e Noruega já são inimigos declarados em campo na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo - mas dois personagens específicos nesse duelo já têm uma rixa há tempos.

Gabriel Magalhães e Erling Haaland são dois velhos conhecidos dos embates entre Arsenal e Manchester City na Premier League, protagonizando conflitos que chegaram a envolver Guardiola para separar discussões.

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A Noruega garantiu vaga ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, com gol decisivo de Haaland no fim. Com isso, o Brasil terá pela frente um dos maiores centroavantes do mundo, e Gabriel reencontrará um adversário com quem já protagonizou empurrões, provocações, discussões e até uma bolada na cabeça.

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Gabriel Magalhães e Haaland costumam transformar os jogos entre Arsenal e Manchester City em disputas à parte. De um lado, um zagueiro agressivo, forte fisicamente e acostumado a encarar duelos diretos. Do outro, um centroavante de potência incomum, que busca contato, ataca espaços e decide partidas com poucos toques.

A rivalidade ganhou novos capítulos nas últimas temporadas da Premier League, em confrontos marcados por faíscas. Houve bate-boca, empurrões, provocações e lances que colocaram os dois no centro das atenções.

Bolada na cabeça

Um dos episódios mais lembrados aconteceu em setembro de 2024, no Etihad Stadium. O Manchester City saiu na frente contra o Arsenal com gol de Haaland, mas o time londrino virou ainda no primeiro tempo, com gols de Calafiori e Gabriel Magalhães. Depois, Trossard foi expulso, e o Arsenal jogou todo o segundo tempo com um a menos.

O City pressionou até o fim e arrancou o empate por 2 a 2 na última jogada, com John Stones. Na comemoração, Haaland foi até a rede, pegou a bola e a arremessou na parte de trás da cabeça de Gabriel, que lamentava o gol sofrido e estava de costas.

A arbitragem não marcou irregularidade, e o VAR não chamou o árbitro para revisão. O norueguês também escapou de punição esportiva, mas foi criticado na Inglaterra.

Haaland dando bolada na cabeça de Gabriel Magalhães
Haaland dando bolada na cabeça de Gabriel Magalhães - Foto: Reprodução I X

Guardiola já precisou separar

A tensão entre os dois, no entanto, já vinha de antes. Em março de 2024, também em jogo entre Manchester City e Arsenal no Etihad Stadium, Haaland e Gabriel bateram boca após um empate sem gols pela Premier League.

A discussão se estendeu até Pep Guardiola intervir e afastar o atacante norueguês, e minutos depois, os dois jogadores chegaram a se cumprimentar, mas a rivalidade seguiu viva.

O clima voltou a esquentar meses depois, quando o Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1, em Londres. Gabriel comemorou um dos gols gritando na cara de Haaland, em resposta à bolada sofrida no duelo anterior.

Depois, em participação no podcast Podpah, o zagueiro explicou a provocação: "Fiz mais isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim".

Roupa rasgada

O capítulo mais recente da rivalidade aconteceu em abril, em vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Arsenal. Haaland marcou o gol decisivo e travou uma batalha física com Gabriel durante praticamente toda a partida.

O duelo teve puxões, empurrões, a roupa térmica do norueguês rasgada e um choque nos minutos finais em que Gabriel encostou a cabeça no atacante. Os dois receberam cartão amarelo, e o VAR avaliou que o movimento do brasileiro não teve intensidade suficiente para expulsão.

Gabriel Magalhães puxando a camisa de Haaland
Gabriel Magalhães puxando a camisa de Haaland - Foto: Reprodução I X

Depois da partida, Haaland ainda provocou o zagueiro, afirmando que Gabriel deveria agradecê-lo por ele ter permanecido em pé. Segundo o norueguês, se tivesse caído de forma teatral, o lance poderia ter resultado na expulsão do brasileiro.

"Acho que se eu caísse no chão, o que não vou fazer a não ser que alguém realmente me ataque, seria um lance para expulsão. Não vou cair tão fácil assim", afirmou Haaland, em entrevista à Sky Sports.

Oitavas de final

Agora, a Noruega chega às oitavas embalada pela vitória sobre a Costa do Marfim e pela força ofensiva de Haaland, que marcou o gol da classificação. O Brasil, por sua vez, tenta seguir vivo na busca pelo hexacampeonato.

Dentro desse cenário, Gabriel Magalhães terá papel central. O zagueiro conhece Haaland como poucos, mas também sabe que o atacante pode decidir em uma única oportunidade.

No domingo, 5, às 17h, a rivalidade da Premier League ganhará palco de Copa do Mundo, decidindo o futuro de Brasil e Noruega na competição.

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copa do mundo Gabriel Magalhães Haaland noruega seleção brasileira

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