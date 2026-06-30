HAALAND DECIDIU!
Noruega vence Costa do Marfim e enfrenta Brasil nas oitavas de final
Noruega e Brasil se enfrentam neste domingo, 5, às 17h, por vaga nas quartas de final
Vem Haaland por aí - a Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 30, a seleção europeia venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, em Dallas, nos Estados Unidos, e avançou no mata-mata com gol decisivo de Erling Haaland aos 41 minutos do segundo tempo.
Antonio Nusa abriu o placar para os noruegueses ainda na primeira etapa, e Amad Diallo empatou para os marfinenses aos 29 minutos do segundo tempo. O resultado levava o duelo para a prorrogação, mas Haaland apareceu livre, de frente para o gol vazio, para garantir a classificação da Noruega no tempo normal.
Com o gol, o camisa 9 chegou a cinco na Copa e assumiu a vice-artilharia do Mundial, atrás apenas de Lionel Messi, que tem seis. A Noruega agora enfrenta o Brasil no domingo, às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final.
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De volta ao time titular, Haaland teve uma atuação discreta durante boa parte da partida. Ainda assim, foi dele a primeira finalização do jogo, logo aos três minutos, em cabeceio no meio da área bloqueado pela defesa da Costa do Marfim.
O atacante passou longos períodos pouco acionado, enquanto a Noruega tentava encontrar espaços diante de uma seleção marfinense rápida e perigosa nos contra-ataques. A diferença apareceu no fim: na chance mais clara que recebeu, Haaland não desperdiçou.
Aos 41 minutos do segundo tempo, Berg invadiu a área e tocou para o meio. O camisa 9 apareceu livre, sem goleiro, e empurrou para o fundo da rede. Foi o gol da vitória e da classificação norueguesa.
Nusa abre o placar com golaço
A Noruega não fez um primeiro tempo brilhante, mas cresceu nos minutos finais antes do intervalo. A equipe de Stale Solbakken encontrou mais espaços e contou com o talento de Antonio Nusa para sair na frente.
Aos 39 minutos, Martin Odegaard acionou Nusa livre pela esquerda. O camisa 20 invadiu a área e finalizou no ângulo de Fofana, marcando um golaço para fazer 1 a 0.
Antes disso, a Costa do Marfim também havia assustado. Aos 20 minutos, Konan bateu pela esquerda e balançou a rede pelo lado de fora. A seleção africana apostava na velocidade e nas bolas paradas, mas dava pouco trabalho ao goleiro Nyland.
Aos 44, os marfinenses reclamaram de pênalti após Agbadou cair na área em lance com puxão. A arbitragem mandou o jogo seguir.
Costa do Marfim pressiona e empata
No segundo tempo, a Costa do Marfim assumiu o controle da posse de bola e passou a trocar passes no campo de ataque, empurrando a Noruega para trás.
A primeira grande chance veio aos nove minutos. Pepe aproveitou rebote após chute de Doué e finalizou quase dentro da pequena área, mas Nyland fez boa defesa e manteve os noruegueses em vantagem.
A pressão marfinense continuou até resultar no empate. Aos 29 minutos, Diallo, que havia entrado na etapa final, recebeu pela direita, tabelou com Pepe, driblou a marcação e finalizou para deixar tudo igual.
O 1 a 1 colocava o jogo no caminho da prorrogação e dava novo fôlego à Costa do Marfim, que parecia mais confortável naquele momento da partida.
Nyland salva no último lance
Depois do empate, a Noruega se lançou mais ao ataque para tentar evitar o tempo extra. O gol de Haaland, aos 41 minutos, recolocou os europeus em vantagem, mas a Costa do Marfim ainda teve uma última chance para empatar.
Aos 51 minutos, Kessié cobrou falta com perigo, buscando o ângulo. Nyland saltou e fez grande defesa, garantindo a vitória norueguesa por 2 a 1.
O lance encerrou a reação marfinense e confirmou a Noruega como adversária do Brasil na próxima fase.
Duelo com o Brasil nas oitavas
Com a classificação, a Noruega volta suas atenções para a Seleção Brasileira. O confronto pelas oitavas de final será disputado no domingo, às 17h, em Nova Jersey.
O Brasil avançou após eliminar o Japão na segunda fase e agora terá pela frente uma seleção com força física, boa organização e um dos principais artilheiros da Copa. Haaland chega ao duelo com cinco gols no torneio e como maior ameaça ofensiva norueguesa.
Para a Seleção de Carlo Ancelotti, o jogo representa o segundo teste eliminatório no caminho rumo ao hexacampeonato. Para a Noruega, será a chance de confirmar a boa campanha e desafiar uma das favoritas ao título.
Ficha técnica
Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - 16 avos da Copa do Mundo
Costa do Marfim: Fofana; Konan, Kossounou, Doué e Agbadou; Kessié, Sangaré e Oulai; Bonny, Diomandé e Pepe. Entraram: Toure, Diallo, Wahi, Guessand e Diakité. Técnico: Emerse Fae.
Noruega: Nyland; Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen e Heggem; Berg, Berge e Odegaard; Sorloth, Haaland e Nusa. Entraram: Aursnes, Boob e Schjelderup. Técnico: Stale Solbakken.
Gols: Nusa, aos 39 minutos do primeiro tempo; Diallo, aos 29 minutos do segundo tempo; Haaland, aos 41 minutos do segundo tempo.
Cartão amarelo: Nusa, da Noruega.
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistente 1: Jorge Urrego Martínez (Venezuela)
- Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
- VAR: Juan Lara (Chile)