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Copa do Mundo: caminho do Brasil até final terá quase todos os jogos no fim de semana

Seleção Brasileira avançou para as oitavas de final ao vencer o Japão nesta segunda-feira, 29

Gustavo Zambianco
Por
Brasil na Copa do Mundo
Brasil na Copa do Mundo - Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP

O Brasil deu o primeiro passo no mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, data incomum para um jogo da Seleção. Porém, até o final do torneio, o fato pode voltar a acontecer somente mais uma vez.

Devido à distribuição das datas do bloco eliminatório feita pela Fifa, a Seleção Brasileira só voltará a entrar em campo em um dia útil caso alcance a fase semifinal do torneio, o restante dos jogos serão todos em dias como sábado e domingo.

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Até o encerramento do Mundial, o cronograma prevê que os confrontos das oitavas de final e das quartas de final ocorram obrigatoriamente em finais de semana.

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O caminho do Brasil até a final: Datas, locais e projeções

Para retornar a um jogo em dia de semana, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisará superar duas etapas eliminatórias consecutivas. O planejamento logístico e o cruzamento estimado de chaves apresentam a seguinte configuração:

  • Oitavas de Final, domingo, 05/07 - 17h: A partida acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O adversário será definido nesta terça-feira, 30, no confronto entre Costa do Marfim e Noruega;

  • Quartas de Final, sábado, 11/07 - Horário a definir: Caso avance, o Brasil jogará no sábado. Pelo desenho do chaveamento internacional, a Inglaterra desponta como a favorita teórica para ser a adversária nesta etapa;

  • Semifinal, quarta-feira, 15/07 - 16h: Esta é a única data restante em dia de semana para a chave brasileira. O confronto está agendado para a Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a Seleção pode cruzar o caminho da Argentina em um clássico sul-americano;

  • Finais, fim de Semana, 18/07 ou 19/07: A rodada de encerramento do torneio ocorrerá integralmente no fim de semana. Se disputar o terceiro lugar, o Brasil joga no sábado (18), às 18h, em Miami. Se alcançar a grande final, a disputa do título será no domingo (19), às 16h, novamente em Nova Jersey.
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