Copa do Mundo: caminho do Brasil até final terá quase todos os jogos no fim de semana

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O Brasil deu o primeiro passo no mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, data incomum para um jogo da Seleção. Porém, até o final do torneio, o fato pode voltar a acontecer somente mais uma vez.

Devido à distribuição das datas do bloco eliminatório feita pela Fifa, a Seleção Brasileira só voltará a entrar em campo em um dia útil caso alcance a fase semifinal do torneio, o restante dos jogos serão todos em dias como sábado e domingo.

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Até o encerramento do Mundial, o cronograma prevê que os confrontos das oitavas de final e das quartas de final ocorram obrigatoriamente em finais de semana.

O caminho do Brasil até a final: Datas, locais e projeções

Para retornar a um jogo em dia de semana, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisará superar duas etapas eliminatórias consecutivas. O planejamento logístico e o cruzamento estimado de chaves apresentam a seguinte configuração: