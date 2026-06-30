Torcedor morre ao passar mal após Japão abrir placar contra Brasil

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Um torcedor brasileiro, de 60 anos, morreu enquanto assistia ao jogo do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira, 29. Ele começou a passar mal quando a seleção japonesa abriu o placar e não chegou a ver os dois gols que resultaram na virada do Canarinho por 2 a 1 pelos 16 avos da Copa do Mundo 2026.

O idoso assistia a partida em uma padaria, em Goiânia, quando começou a sentir o mal-estar. Ele caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão, o que causou um sangramento.

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O momento foi registrado por uma médica socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), através das redes. Nágylla de La Rocha foi responsável por orientar uma pessoa que tentava socorrer a vítima, através de chamada de vídeo.

No contato, a ajudante informou que o idoso estava roxo e sem respirar. Durante o atendimento, a especialista entendeu se tratar de uma parada cardiorrespiratória e orientou a pessoa a fazer uma massagem cardíaca, até a ambulância que estava a caminho chegar no local.

As tentativas de reanimação duraram cerca de uma hora. O torcedor chegou a voltar quatro vezes, mas morreu no local.

Veja vídeo

No registro compartilhado por Nágylla, de forma autorizada, ela deu detalhes do momento. Ela disse que o solicitante entrou em contato falando sobre a queda, mas depois de dizer que o homem estava roxo, entendeu a gravidade da situação e mudou ompletamente a ocorrência.

"Naquele instante, pedi apenas uma coisa: 'Olhe se ele está respirando'", contou ela.

Segundo a médica, como não havia movimentos respiratórios ela entendeu se tratar de uma parada cardiorrespiratória. Assim, uma equipe do Samu foi deslocada e ela começou a orientar sobre as compressões torácicas por telefone.

"Naquele momento, cada segundo importava. Às vezes, salvar uma vida começa muito antes da ambulância chegar. Começa com alguém disposto a ligar, ouvir e agir", alertou Nágylla.

Como agir em situações semelhantes?

A situação não foi isolada e é comum casos de parada cardiorrespiratória durante jogos de futebol. Desta forma, não apenas nesta situação, é fundamental que ao presenciar situações com risco iminente de saúde, a pessoa busque socorro imediatamente.

O Samu pode ser acionado por ligação via Central 192. O contato é fundamental e pode salvar vidas.