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COPA DO MUNDO

Holanda é eliminada sem perder uma partida de Copa há 16 anos; entenda

Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo desde a final de 2010

Téo Mazzoni
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Derrotada pelo Marrocos nos pênaltis, a Holanda ampliou sua invencibilidade em jogos de Copa do Mundo para 16 anos, mas voltou a ser eliminada nas cobranças de penalidades.
Derrotada pelo Marrocos nos pênaltis, a Holanda ampliou sua invencibilidade em jogos de Copa do Mundo para 16 anos, mas voltou a ser eliminada nas cobranças de penalidades. - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após ser derrotada pelo Marrocos nos pênaltis, nesta segunda-feira, 29, mesmo sem perder uma partida de Mundial há 16 anos. Mas como isso é possível?

A explicação é simples: nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, a Holanda foi eliminada nas disputas por pênaltis ou sequer conseguiu se classificar para o torneio.

Em 2014, 2022 e agora, em 2026, os holandeses deram adeus ao Mundial nas penalidades — duas vezes diante da Argentina e, desta vez, contra o Marrocos. Já em 2018, a seleção não conseguiu garantir vaga na Copa do Mundo disputada na Rússia.

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A última derrota da Holanda no tempo regulamentar ou na prorrogação de uma Copa do Mundo aconteceu na final do Mundial de 2010, na África do Sul, quando foi superada por 1 a 0 pela Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial.

Desde então, a seleção holandesa disputou 16 partidas em Copas do Mundo sem sofrer uma única derrota — superando o recorde histórico do Brasil de maior sequência invicta em jogos de Mundial. Ainda assim, acabou eliminada pelo Marrocos nas cobranças de pênaltis.

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